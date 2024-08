Paternidade responsável um chamado para todos os pais

O Dia dos Pais é uma data que convida à reflexão sobre o papel transformador da paternidade na sociedade. Muito além de presentes e homenagens, é uma oportunidade para repensar as responsabilidades e os vínculos que formam a base dessa relação única e insubstituível.

Ser pai vai além de prover materialmente; é sobre presença, afeto e exemplo. A paternidade responsável exige que cada pai assuma um compromisso diário com o desenvolvimento emocional, social e intelectual dos filhos. Nesse processo, a comunicação aberta e sincera se destaca como um dos principais pilares para o fortalecimento dos vínculos familiares.

Nos dias de hoje, a paternidade enfrenta o desafio de se reinventar. A tradicional figura paterna, muitas vezes distante e autoritária, está sendo substituída por um pai mais próximo, que participa ativamente do cotidiano dos filhos. Essa mudança é essencial, pois a presença ativa do pai desde os primeiros anos de vida contribui significativamente para o bem-estar e o desenvolvimento psíquico da criança.

Estudos comprovam que crianças com um pai presente e participativo tendem a desenvolver melhor autoestima, a ter um desempenho escolar superior e a se tornarem adultos mais equilibrados e seguros. Além disso, a convivência diária com o pai permite a transmissão de valores éticos e morais, fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e empáticos.

É importante destacar que a paternidade responsável exige tempo, dedicação e, acima de tudo, um olhar atento às necessidades dos filhos. Em um mundo onde as pressões profissionais e sociais são constantes, o desafio é equilibrar as demandas externas com a atenção e o cuidado que a família necessita. O fortalecimento dos vínculos familiares também passa pela corresponsabilidade entre pai e mãe. A criação dos filhos deve ser compartilhada, onde ambos se apoiam mutuamente e dividem as responsabilidades. Essa parceria fortalece a relação conjugal e oferece às crianças um modelo de relacionamento saudável e equilibrado.

Que esta data seja um momento para reforçar o compromisso com uma paternidade ativa, presente e amorosa. Afinal, o maior presente que um pai pode dar aos filhos é o tempo, o carinho e o exemplo.

Leidiana Silva é docente do curso de Psicologia da Estácio Ceará