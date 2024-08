Ortopedia e esporte

Desde o último dia 24 de julho, o mundo tem assistido à performance dos atletas de 32 modalidades nos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar de serem esportes com características próprias, todos carregam um aspecto em comum: os competidores precisam estar em dia com a saúde ortopédica. Afinal, nas competições de alto rendimento, ossos, articulações e tendões são exigidos ao máximo, e o acompanhamento de ortopedistas especializados em esporte é altamente recomendado.

Mas não é apenas nas disputas olímpicas que a ortopedia está interligada ao esporte. A prática esportiva, cada vez mais comum na população, exige cuidados. A ortopedia pode prevenir lesões, por meio de avaliações físicas detalhadas e programas de treinamento personalizados. Ao identificar fatores de risco e corrigir desequilíbrios musculares, o resultado é a redução de lesões e a otimização do desempenho.

Ao tratar lesões, essa especialidade garante que as pessoas possam retornar às suas atividades de forma ativa e saudável. A prevenção de lesões crônicas contribui ainda para a longevidade e a independência funcional.

Quanto aos atletas profissionais, a ortopedia esportiva atua na melhoria do desempenho. Com o uso de tecnologias avançadas, é possível analisar o movimento de forma precisa e identificar áreas que precisam ser aprimoradas. Com isso, os atletas podem alcançar resultados melhores.

Para ampliar os debates e tratar das principais questões relacionadas à ortopedia esportiva, será realizado pela SBOT-CE o XIX Congresso Norte-Nordeste de Ortopedia e Traumatologia, de 5 a 7 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. São aguardados cerca de 500 médicos ortopedistas e traumatologistas e de outras especialidades, também envolvidos no tratamento de atletas, para três dias de aprendizados, atualizações e trocas de experiências.

Com este evento, pretendemos mostrar que a ortopedia esportiva está em constante evolução. Ao aprimorar os conhecimentos sobre lesões esportivas e desenvolver novas técnicas de tratamento, esta área contribui para a melhoria da qualidade de vida da população em geral.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)