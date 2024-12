O futuro das cidades inteligentes no Brasil: a rápida evolução e oportunidades de investimento

O Brasil está vivendo um momento de transformação no setor imobiliário, impulsionado pela revolução das smart cities. Em nossa visão, as cidades do futuro não são apenas um conceito distante, mas uma realidade cada vez mais presente, capaz de transformar o modo como vivemos e investimos. No coração dessa transformação, está o modelo de desenvolvimento da Planet Smart City, que equilibra de forma inteligente a construção de lotes e casas, criando um ecossistema de crescimento dinâmico e sustentável.

Na Planet, adotamos uma abordagem estratégica que distribui nossos projetos em 70% de lotes e 30% de casas. Essa fórmula pode parecer simples à primeira vista, mas ela é a chave para o rápido desenvolvimento e valorização de nossas smart cities. A ideia central é que, ao focar na venda de lotes, conseguimos acelerar o processo de infraestrutura e urbanização de uma área, o que, por sua vez, gera valorização dos terrenos. Este crescimento acelerado atrai mais investidores e moradores, criando um ambiente propício para a valorização tanto dos lotes quanto das casas.

Em relação às casas, nossa proposta vai além da simples construção de imóveis: queremos oferecer soluções que atendam aos diversos perfis de compradores. Na Smart City Aquiraz acessíveis, com preços que se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida, que hoje permite unidades de até R$ 350 mil. No entanto, o que torna nossas smart cities ainda mais atraentes é a sua versatilidade. As casas podem ser adquiridas por quem busca a casa e na Smart City Laguna, por exemplo, nossas casas são modernas, bem projetadas e própria, mas também atraem aqueles que querem um imóvel de lazer, como uma casa de praia, ou investidores interessados no mercado de aluguel, especialmente no modelo Airbnb. A flexibilidade de uso dessas casas é uma das maiores forças do nosso modelo, pois garante que as smart cities atendam a uma demanda ampla e crescente.

À medida que avançamos na construção de nossas smart cities, vemos a valorização dos lotes como um reflexo direto do sucesso do projeto. A infraestrutura moderna, os espaço compartilhados, o aplicativo gratuito para os moradores, o time de Communitty Manager, que acompanha os moradores para eles pertencerem ao bairro, e as soluções sustentáveis que implementamos atraem cada vez mais moradores e investidores, o que cria uma dinâmica de crescimento acelerado. Seja para quem compra para morar, investir ou simplesmente garantir uma casa de praia, os terrenos dentro de nossas smart cities apresentam um grande potencial de valorização.

Além disso, o conceito de smart city vai além de uma urbanização tradicional. Os nossos bairros são planejados para integrar soluções tecnológicas, sustentabilidade e qualidade de vida, criando um ambiente no qual as pessoas podem viver de forma mais eficiente e harmoniosa. Isso torna os projetos mais atraentes, não apenas do ponto de vista imobiliário, mas também para quem busca um estilo de vida mais moderno e conectado.

Ao adquirir um lote, o investidor não está apenas comprando um pedaço de terra, mas apostando no futuro de um bairro que está em constante evolução. A demanda por esse tipo de urbanização é crescente, e os benefícios de investir em uma smart city são claros: retorno sobre investimento, valorização acelerada e, principalmente, a garantia de um lugar que oferece qualidade de vida e acesso às melhores soluções tecnológicas.

A evolução das smart cities está em pleno andamento e, na Planet Smart City, estamos orgulhosos de liderar esse movimento no Brasil. Não importa se você está buscando um novo lar, uma casa de veraneio ou uma oportunidade de investimento: as smart cities representam o futuro da urbanização no país, e as portas estão abertas para que você faça parte dessa transformação.

O futuro das cidades inteligentes no Brasil não é mais uma possibilidade distante. Ele já está sendo construído, e as oportunidades de fazer parte dessa mudança estão à sua disposição. Aproveite essa chance e invista em um futuro mais conectado e inteligente.

Susanna Marchionni é CEO da Planet Smart City Brasil