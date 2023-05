Novos medicamentos chegam às prateleiras das farmácias para o tratamento da obesidade

Na última semana, mais um medicamento que chegou às prateleiras das farmácias brasileiras para o tratamento da obesidade foi o Contrave, que já tinha sido aprovado pela Anvisa em dezembro de 2021.

É bom lembrarmos que casos de obesidade que vêm aumentando significativamente ao longo das décadas, chegando a atingir mais de 22% da população brasileira, podendo alcançar a marca de 30% da população até o ano de 2030.

Um dos aliados é justamente o Contrave, medicamento do laboratório farmacêutico Merck. Sua taxa média de perda de peso gira em torno de 6%.

O fármaco, liberado pela Anvisa, já havia sido aprovado pelo EMA (European Medicines Agency – Agência de Medicamentos Europeia) em 34 países europeus e nos EUA pelo FDA (Food and Drug Administration – Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos) e possui um perfil de segurança e tolerabilidade altamente estudado. Contrave também já foi aprovado em outros países da América Latina como Chile, Peru, Colômbia e Equador.

Mas qual a composição do Contrave? Trata-se de uma combinação de duas substâncias que agem reduzindo o apetite: Bupropriona e a Naltrexona.

A Bupropriona é um fármaco utilizado no tratamento de doenças psiquiátricas, como a depressão e cessação do tabagismo, além de ser um medicamento utilizado de maneira off-label também no tratamento da obesidade. A Naltrexona é um antagonista opioide, indicado em casos de dependência de álcool e opioides.

Uma das vantagens de fazer o tratamento com o Contrave é a considerável perda de peso por meio da redução do apetite. Com isso, o indivíduo passa a comer menos e consegue entrar em uma restrição calórica que vai ajudá-lo a perder peso. Se associado a mudança do estilo de vida, com dieta, atividade física, melhoria da qualidade do sono e gerenciamento do estresse a perda de peso pode ser ainda mais contundente.

Nos próximos meses, também chegará às prateleiras outro medicamento aprovado para o tratamento da obesidade no Brasil, o Wegovy, da farmacêutica Novonordisk. Trata-se da substância Semaglutida, análogo do GLP-1, um hormônio intestinal responsável por melhorar a sensação de saciedade.