Jovens protagonistas pelo meio ambiente

Você já parou para refletir sobre a importância da juventude no desenvolvimento de ações contra as mudanças climáticas e para a proteção do meio ambiente? Atualmente, milhões de jovens brasileiros enfrentam os impactos das mudanças climáticas em seus territórios. As questões ambientais no Brasil não estão unicamente ligadas à preservação de recursos naturais, mas também à proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

O relatório "Crianças, Adolescentes e Mudanças Climáticas no Brasil", publicado pelo UNICEF em 2022, alerta que aproximadamente 40 milhões de adolescentes no Brasil estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental e que as mudanças climáticas ameaçam a garantia de direitos fundamentais.

Pelo trabalho que desenvolvo como presidente do Instituto Terre des Hommes Brasil, coordenando o projeto ‘Jovens como Protagonistas da Saúde Ambiental no Nordeste do Brasil’, percebo que, apesar dos desafios, a juventude tem se destacado cada vez mais na luta contra as mudanças climáticas. É essencial que a juventude ocupe espaços políticos e posições de destaque, aumentando a conscientização sobre a urgência da crise climática e pressionando por políticas mais assertivas.

Nesse contexto, a Rede Ambiental de Valorização de Ecossistemas em Restauração (Reaver), fruto do projeto desenvolvido em TdH Brasil, foi criada e conduzida por jovens e adolescentes. A Reaver surge como um exemplo de trabalho em conjunto que causa um impacto socioambiental positivo. Nos unimos para contribuir ao desenvolvimento sustentável, em prol do meio ambiente e no fortalecimento da luta socioambiental no Nordeste do Brasil, atuando nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

Através da educação ambiental, do protagonismo juvenil e de projetos práticos de conservação, estamos fortalecendo os jovens do Nordeste para se tornarem agentes de mudança em seu próprio território. Dessa forma, ao dar voz e protagonismo a esses adolescentes e jovens, nosso desejo é que se tornem defensores do meio ambiente e agentes de mudança social.

Renato Pedrosa é presidente do Instituto Terre des Hommes Brasil