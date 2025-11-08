Café, trabalho e propósito: uma jornada de significado

Fazer café é simples. Mas viver o café é uma arte. Em cada xícara há mais do que sabor — há histórias, memórias, sentimentos e gestos que unem pessoas, remete a acontecimentos. O café desperta conversas, aproxima olhares e traduz o cuidado em aroma. É presença e pausa, é acolhimento e encontro. Cada grão carrega o tempo da terra, o toque das mãos que o cultivam e a esperança de quem acredita na força das pequenas coisas.

Levar o meu trabalho para a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, é mergulhar em um universo que celebra o trabalho, o conhecimento e a paixão de quem vive essa cultura milenar e tão envolvente. É um ponto de encontro entre produtores, baristas, torrefadores e pessoas que veem no café não apenas uma bebida, mas uma forma de expressão, uma ponte entre o campo e a cidade, entre o cotidiano e o sagrado. Ali, o aroma do café se mistura ao som das histórias e ao brilho dos olhares que partilham o mesmo propósito: o de transformar o ordinário em extraordinário.

O universo do café é, ao mesmo tempo, fascinante e desafiador, permeado de memórias afetivas. Cada safra tem seu ritmo, cada colheita tem seu tempo, e cada preparo revela a beleza de quem insiste, recomeça e transforma. Assim também é a vida de quem empreende e sonha — um processo constante de aprendizado, fé, resiliência e entrega. Em um setor historicamente masculino, ver mulheres conquistando espaços e imprimindo sua sensibilidade é símbolo de representatividade, coragem e transformação. Mostra que talento e propósito não têm gênero: têm alma.

Mais do que um evento, a Semana Internacional do Café é um convite à escuta e à contemplação. O convite soou em mim como um lembrete de que o trabalho feito com amor e dedicação floresce e perfuma a existência. Porque o café, assim como a vida, é feito de tempo, de espera, de fé e de partilha. E cada gole é um reencontro com o que nos move: a vontade de continuar sonhando, acreditando e despertando, todos os dias, para o melhor que há em nós.

Camila Mamede é empreendedora