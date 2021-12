Boas notícias no combate à obesidade

A Obesidade é uma doença crônica que vem alcançando proporções impressionantes nas últimas décadas no mundo inteiro. No Brasil, mais da metade da população adulta está com excesso de peso, e uma em cada quatro pessoas atinge critério para obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar, já que aumenta o risco de diversas outras doenças, piora a qualidade de vida, leva a mortalidade precoce, além de elevar os gastos com saúde.

De maneira contraditória, enquanto os índices da doença vêm crescendo, o tratamento da obesidade, assim como a própria doença, tem sofrido enorme preconceito ao longo dos tempos, inclusive por médicos e profissionais da saúde. Por ser uma doença séria, complexa, multifatorial, e recidivante, é sensato tratar a obesidade da mesma maneira que outras condições crônicas, como o diabetes e a pressão alta. É certo que o conselho para "fechar a boca" não funciona, ninguém tem obesidade porque quer. O uso de medicamentos, é, muitas vezes, importante para que a doença seja controlada.

Notícias recentes contribuem para uma mudança de paradigma. A Anvisa acabou de aprovar a quarta medicação para tratar a obesidade no Brasil, o Contrave, uma combinação de duas substâncias, a Bupropriona e a Naltrexona. A droga atua no cérebro ajudando a diminuir e controlar o apetite, auxiliando na redução de peso e prevenindo as doenças associadas a obesidade.

Também este ano, o FDA americano aprovou a Semaglutida, medicamento anti-obesidade com melhores resultados disponíveis até o momento. Mais opções de tratamento disponibilizadas, junto a diversas outras medicações em estudo atualmente, poderão resultar em um melhor controle da doença. Essas notícias são um sopro de esperança em meio ao tanto que ainda precisa ser feito, como investir em medidas de prevenção, e a disponibilização de medicamentos anti-obesidade no Sistema único de Saúde. A Obesidade ainda é uma das poucas doenças em que se combate o doente, ao invés da doença. Novos tempos estão por vir!

Ana Flávia Torquato é médica endocrinologista pela Boston University