Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aposentados, sim; Recolhidos aos aposentos, não

Escrito por
Maycon Oliveira producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Maycon Oliveira é mercadólogo
Legenda: Maycon Oliveira é mercadólogo

O imaginário popular brasileiro durante décadas desenhou a aposentadoria como um ponto final. A imagem clássica era a do idoso na cadeira de balanço, envolto em um silêncio contemplativo, sem propósito algum a não ser "descansar" de forma reclusa após décadas de trabalho. Neste dia 24 de janeiro, data em que celebramos o Dia dos Aposentados, é preciso deixar claro que esse retrato não apenas envelheceu mal, como ele deixou de existir para a maioria dos brasileiros da Geração Prateada. O próprio conceito de idoso ficou velho.

Estamos vivendo a ascensão de um novo perfil 60+ que subverte a lógica da pirâmide etária. As projeções do IBGE indicam que, em 2030, teremos no Brasil mais idosos do que crianças e adolescentes até os 14 anos. Já em 2050, eles serão 30% da população - a maior fatia por faixa de idade da pirâmide etária brasileira. Essa transformação demográfica traz consigo a consolidação da chamada Economia Prateada — a terceira maior atividade econômica do mundo, responsável por movimentar US$ 7,1 trilhões anualmente. No Brasil, esse setor injeta cerca de R$ 1,6 trilhão por ano na economia.

Longe de serem apenas cifras, esses números refletem uma mudança cultural significativa na organização social. As empresas que ainda enxergam o aposentado sob a ótica do "fim de carreira" estão perdendo a oportunidade de dialogar com o público que mais cresce no Brasil e no mundo - e que muito em breve será também a faixa etária com o maior número de consumidores potenciais de setores como produtos, serviços e turismo. Quem se recusa a falar com eles, está escolhendo ignorar o futuro - bem próximo, diga-se de passagem - da economia.

Hoje, vemos dois movimentos distintos, mas igualmente potentes, que definem o Bem Envelhecer. De um lado, o aposentado que mantém o "brilho nos olhos" pela atividade produtiva. São profissionais que descobrem no empreendedorismo, na consultoria e em novas atividades profissionais uma fonte de energia. Para esses, o trabalho é um exercício de propósito e saúde cognitiva. Do outro lado, encontramos o grupo que decide que o momento é de desfrute e autocuidado. É o sênior que se dedica a novos hobbies — seja na "cozinhaterapia", na dança ou nas viagens — e que entende que manter o corpo e a mente em movimento é a melhor vacina contra o isolamento, que é uma das maiores causas de declínio cognitivo entre os idosos.

O que une esses dois perfis é a autonomia. Neste 24 de janeiro, meu convite é para que olhemos para os aposentados como cidadãos prontos para o próximo capítulo. Seja aprendendo um novo ofício ou explorando o mundo, eles são os protagonistas. Nossa missão na MedSênior - e que deve ser a mesma enquanto sociedade -, é entender todo o potencial dessa fase da vida, para muito além de limitações que levam à medicina assistencial; mais do que nunca, o envelhecimento ativo garante que o indivíduo chegue a este momento da vida com capacidade física e mental para fazer suas escolhas.

O recolhimento ficou no passado; o futuro, para a Geração Prateada, é agora.

Maycon Oliveira é mercadólogo

Maycon Oliveira é mercadólogo
Colaboradores

Aposentados, sim; Recolhidos aos aposentos, não

Maycon Oliveira
Há 2 horas
Lisiane Paiva é enfermeira
Colaboradores

Doação de órgãos e tecidos: quando a ciência encontra a humanidade

Lisiane Paiva
Há 2 horas
Helga Medved é vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)
Colaboradores

Boas práticas que fortalecem pessoas, comarcas e a Justiça

Helga Medved
23 de Janeiro de 2026
Márcio Ferreira é jornalista
Colaboradores

Por que Trump quer a Groenlândia

Márcio Ferreira
23 de Janeiro de 2026
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

A guerra invisível do século XXI

Arthur Frota
23 de Janeiro de 2026
Alexandre Rolim é advogado
Colaboradores

Omissão estatal

Alexandre Rolim
22 de Janeiro de 2026
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Saúde mental dos professores: uma crise silenciosa

Antonio Netto
22 de Janeiro de 2026
Giuseppe Moro é economista
Colaboradores

De olho nos números: O mercado de Renda fixa para 2026

Giuseppe Moro
21 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A arquitetura perdeu a alma e as casas diminuiram

Gregório José
21 de Janeiro de 2026
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

O celular na formação das novas gerações

Manoela Abreu
20 de Janeiro de 2026
Maurício Filizola é farmacêutico
Colaboradores

Farmacêutico, pilar da saúde

Maurício Filizola
20 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Estabilidades provisórias

Para a própria boa utilização e preservação deste importante instituto jurídico que é a estabilidade provisória, é preciso ter claro que ela representa proteção contra a dispensa imotivada (sem justa causa)

Valdélio Muniz
19 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Palavras cruzadas

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo

Gilson Barbosa
19 de Janeiro de 2026
Rodrigo Vianna é administrador
Colaboradores

Quando o silêncio provoca ruídos difíceis de ignorar

Rodrigo Vianna
18 de Janeiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Gestação e Alfabetização: Entenda a interconexão para o desenvolvimento do aluno

Luciana Brites
18 de Janeiro de 2026
Elaine Ribeiro é psicóloga
Colaboradores

Cuidar da mente dá sentido à nossa existência

Elaine Ribeiro
18 de Janeiro de 2026
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Beleza fatal: que peso carregam as pessoas muito bonitas?

Renan Cola
17 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O que quero que minha filha saiba sobre ser mulher e empreendedora

Tatiana Pimenta
17 de Janeiro de 2026
Advogado
Colaboradores

O risco de um mundo sem limites jurídicos

Renan Azevedo
16 de Janeiro de 2026
Vinicius Callegari é administrador
Colaboradores

ESG na prática: como reduzir emissões e desperdícios já no primeiro trimestre de 2026

Vinicius Callegari
16 de Janeiro de 2026