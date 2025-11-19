A crise da “Geração Invisível” e o desafio dos diagnósticos de autismo na vida adulta

Durante décadas, uma geração inteira passou despercebida aos olhos da ciência e da sociedade. São adultos que hoje, aos 30 ou 40 anos, descobrem que talvez nunca tenham sido “preguiçosos”, “lentos” ou “sem iniciativa” — apenas pessoas neurodivergentes que cresceram sem o devido olhar diagnóstico. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) em adultos é, com razão, chamado de a “Geração Invisível” da neuropsicologia.

Muitos viveram tentando se encaixar em padrões sociais que jamais lhes pertenceram. Foram rotulados, medicados e, muitas vezes, tratados para condições equivocadas como ansiedade ou depressão. O resultado é um ciclo de culpa, esgotamento e frustração que acompanha por anos essas pessoas. Por isso, buscar uma avaliação hoje não é apenas um ato clínico — é um gesto de reconstrução pessoal e emocional. O laudo psicológico, para esses adultos, representa mais do que um diagnóstico: é o reencontro com a própria história sob uma nova luz.

A conscientização sobre o autismo adulto é uma conquista social, mas também um desafio urgente. Nunca se buscou tanto avaliação neuropsicológica, inclusive no SUS. Porém, a estrutura ainda não acompanha essa demanda crescente. Cada laudo exige entrevistas detalhadas, aplicação de testes e uma análise técnica cuidadosa — um processo que pode levar até 12 horas de trabalho. Isso gera longas filas de espera, ampliando a angústia de quem já esperou a vida inteira por compreensão e acolhimento.

A resposta não está em apressar o olhar clínico, e sim em libertar o profissional das tarefas burocráticas que o afastam da escuta humana. Ferramentas como a plataforma Neurolaudos utilizam automação e inteligência artificial para agilizar etapas como anamneses, correção de testes e formatação dos laudos, sem comprometer a qualidade técnica e ética do trabalho.

Mais do que eficiência, o uso ético da tecnologia representa inclusão. Permite que neuropsicólogos atendam mais pessoas, reduzam filas e cheguem a essa “Geração Invisível” com rapidez, precisão e empatia. Diagnosticar o autismo na vida adulta não é apenas identificar um transtorno — é oferecer pertencimento, respeito e uma nova chance de compreensão a quem passou a vida inteira tentando se entender.

