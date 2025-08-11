Diário do Nordeste
11 de agosto: Advocacia como pilar da justiça

Em uma sociedade democrática, os advogados não atuam apenas nos tribunais, mas também como agentes de acolhimento e de mediação de conflitos, contribuindo para a construção de um país mais justo e plural

Christiane Leitão producaodiario@svm.com.br
Presidente da OAB-CE
Presidente da OAB-CE

Neste 11 de agosto, celebramos os advogados e as advogadas, profissionais que têm a nobre missão de atuar como elo entre o cidadão e a justiça. Mais que uma profissão, a advocacia é essencial à vida democrática. Advogar é lutar, com palavras e argumentos, por equidade, inclusão e dignidade. É usar o conhecimento jurídico como instrumento de transformação social, enfrentando desigualdades históricas e defendendo a justiça como valor universal. 

Em uma sociedade democrática, os advogados não atuam apenas nos tribunais, mas também como agentes de acolhimento e de mediação de conflitos, contribuindo para a construção de um país mais justo e plural. Em tempos de incertezas e ataques às instituições, a advocacia reafirma seu papel essencial na defesa intransigente do Estado de Direito. Nenhuma democracia se sustenta sem advogados independentes, atuantes e protegidos no exercício de suas funções.

E, mais do que nunca, é fundamental que a sociedade, e, sobretudo, os próprios profissionais do Direito, resgatem o sentido do que significa ser advogado. Compreender essa importância vai além do prestígio ou da técnica: é entender que cada atuação responsável carrega consigo a possibilidade real de mudança na vida de um indivíduo, de uma família, de uma comunidade. O advogado é um instrumento de justiça e, por isso, deve exercer sua função com consciência, responsabilidade e orgulho. 

À frente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará, seguimos firmes nesse compromisso, trabalhando incansavelmente para honrar a advocacia. Defendemos a ética, a valorização profissional e a dignidade do exercício da função, zelando pelo bom nome da profissão e pela preservação do respeito social que ela requer. Acompanhamos de perto os desafios enfrentados pela classe e buscamos promover um ambiente de valorização, capacitação e acolhimento.

Por isso, neste mês da advocacia, celebramos os 37 anos de fundação da nossa Escola Superior de Advocacia, iniciaremos as obras da futura sede da OAB Região Metropolitana, entregaremos 3 novas salas de apoio em unidades prisionais, e teremos entregas nas subsecções do interior. 

A OAB Ceará se mantém em movimento para que a nossa profissão siga forte, respeitada e comprometida com o bem comum. Que sigamos juntos, convictos de que cada causa defendida com integridade contribui para fortalecer as bases da cidadania, da paz social e da democracia. Viva a advocacia!

