O que quero que minha filha saiba sobre ser mulher e empreendedora

Empreender nunca foi só sobre construir um negócio, e sim sobre construir caminhos. Mas agora, gestando minha primeira filha, entendo que também é sobre construir futuros. Nos últimos anos, vivi o privilégio e o peso de liderar uma empresa, abrir debates sobre saúde mental e inspirar outras mulheres a ocuparem espaços. Mas, pela primeira vez, essa missão ganhou um novo significado: o de ser exemplo para a minha filha.

A Lara ainda nem nasceu, e já me ensina sobre coragem, paciência, entrega, e sobre o que realmente importa. Empreender e gestar são verbos parecidos. Ambos exigem fé, nascem de um sonho, crescem com cuidado, enfrentam riscos, e também nos mudam para sempre.

Nos dois, há noites em claro, dúvidas e medo de não dar conta. Mas há também aquele amor que move, pelo que se cria, que se acredita, e que se quer deixar para o mundo. A maternidade tem me ensinado algo que o empreendedorismo demorou anos para me mostrar: que força não é sobre resistir o tempo todo. É sobre saber parar, recuar, pedir ajuda, e saber cuidar de mim, da empresa, e dela.

Se antes eu queria construir uma empresa de sucesso, hoje quero construir uma empresa que minha filha possa admirar. Quero que ela cresça vendo mulheres em cargos de liderança, homens que sabem acolher, e um ambiente em que o cuidado não seja exceção, mas cultura. Quero que a Lara saiba que ser mulher não é sinônimo de dar conta de tudo, mas de escolher com consciência o que realmente importa. Quero que ela aprenda que ambição e ternura cabem no mesmo corpo, e que cuidar de si é também uma forma de revolucionar o mundo.

Penso nas mulheres que abriram o caminho para que eu pudesse estar aqui. Nas que lutaram por espaço, por voz, por reconhecimento. Nas que trabalharam dobrado para provar metade, que precisaram escolher entre a carreira e a família, e nas que hoje, como eu, seguem tentando equilibrar as duas coisas, mesmo sabendo que o equilíbrio absoluto é um mito. A maternidade, para mim, não é uma pausa na trajetória. É um novo capítulo mais humano, maduro e consciente. Porque empreender não é apenas sobre faturar, e sim sobre multiplicar impacto, sonhos, histórias e exemplos.

Ser mãe de uma menina em um mundo que ainda impõe limites às mulheres é também um ato político. Empreender, gestar e cuidar são, cada um à sua maneira, formas de resistência. Durante anos, acreditei que ser forte era não demonstrar cansaço. Que liderança era sobre dar conta, e não sobre pedir ajuda. Demorei para entender que o verdadeiro poder está na vulnerabilidade, e que coragem é continuar mesmo quando o medo existe.

Ser mulher e empreendedora ainda é desafiador. Há reuniões em que nos escutam menos, ideias que só são validadas quando repetidas por um homem, olhares que medem mais o tom de voz do que o conteúdo das palavras. Mas há também a força das redes femininas, das mulheres que se apoiam, que compartilham aprendizados e abrem caminho umas para as outras. Esse é o futuro que quero para ela: um onde a colaboração substitua a comparação, e onde o sucesso de uma mulher seja motivo de orgulho para todas as outras.

Um dia, quando ela for adulta, quero que leia esses textos e entenda o quanto a jornada da mãe dela foi feita de coragem, mas também de amor. Quero que saiba que a mulher que a trouxe ao mundo não construiu apenas uma empresa — construiu pontes para que outras mulheres pudessem atravessar. E se eu puder deixar um legado para a Lara e para todas as meninas que virão depois, que seja este: você pode ser quem quiser, mas nunca à custa de si mesma.

Tatiana Pimenta é engenheira civil