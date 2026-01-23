Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A guerra invisível do século XXI

Escrito por
Arthur Frota producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Arthur Frota é empreendedor
Legenda: Arthur Frota é empreendedor

Por décadas, guerras foram associadas a tanques, soldados e disputas territoriais. Hoje, os conflitos mais relevantes ocorrem de forma menos visível, contínua e estrutural. Eles atravessam cabos submarinos, infraestruturas de nuvem, cadeias de semicondutores, sistemas de energia, dados e algoritmos. A tecnologia deixou de ser apenas um vetor de eficiência para se tornar um instrumento central de poder nas disputas globais.

Uma guerra invisível? Talvez. O que não significa silenciosa no sentido de ausência de impacto. Pelo contrário. O domínio tecnológico, concentrado em poucos países e grandes corporações, produz efeitos profundos sem confrontos explícitos. Decisões tomadas a milhares de quilômetros podem interromper serviços essenciais, paralisar empresas, influenciar eleições, moldar fluxos de informação e redefinir vantagens econômicas de forma assimétrica.

Ciberataques a governos, hospitais, bancos e empresas já fazem parte de uma lógica permanente de conflito. Mas o campo de batalha digital vai além do ataque direto. Inclui dependência de infraestruturas críticas, concentração de plataformas, controle de dados, cadeias globais frágeis e o uso crescente de inteligência artificial como amplificador de riscos, da automação de ataques à tomada de decisões estratégicas baseada em sistemas opacos e fora do controle das organizações.

Ainda assim, muitas empresas tratam esse cenário como um problema técnico, restrito à área de TI. Esse é um erro estratégico. Segurança, resiliência e soberania tecnológica não são mais temas operacionais. São decisões de negócio. Assim como fluxo de caixa, governança e estratégia de crescimento, a capacidade de resistir a falhas sistêmicas, choques geopolíticos, sanções, conflitos híbridos e interrupções tecnológicas passou a definir quem atravessa crises e quem fica pelo caminho.

Empresas excessivamente dependentes de um único fornecedor de nuvem, de uma única região geográfica, de modelos de IA que não compreendem ou de dados mal governados estão vulneráveis a disputas políticas, mudanças regulatórias, conflitos entre Estados e à concentração de poder tecnológico em atores que não respondem aos seus interesses.

Fica claro que resiliência é um ativo invisível e valioso. Arquiteturas bem desenhadas, gestão ativa de riscos, diversidade tecnológica e cultura de segurança sustentam valor no longo prazo. Entramos em uma era em que tecnologia, economia e geopolítica são inseparáveis. Preparar-se é estratégia.

Um exemplo concreto dessa guerra invisível foi a crise global de semicondutores a partir de 2020. Sem confronto militar, decisões tecnológicas e políticas redefiniram poder econômico e soberania. É assim que a guerra do século XXI acontece: silenciosa no método, estrutural no impacto.

Arthur Frota é empreendedor 

Márcio Ferreira é jornalista
Colaboradores

Por que Trump quer a Groenlândia

Márcio Ferreira
Há 1 hora
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

A guerra invisível do século XXI

Arthur Frota
Há 1 hora
Alexandre Rolim é advogado
Colaboradores

Omissão estatal

Alexandre Rolim
22 de Janeiro de 2026
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Saúde mental dos professores: uma crise silenciosa

Antonio Netto
22 de Janeiro de 2026
Giuseppe Moro é economista
Colaboradores

De olho nos números: O mercado de Renda fixa para 2026

Giuseppe Moro
21 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A arquitetura perdeu a alma e as casas diminuiram

Gregório José
21 de Janeiro de 2026
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

O celular na formação das novas gerações

Manoela Abreu
20 de Janeiro de 2026
Maurício Filizola é farmacêutico
Colaboradores

Farmacêutico, pilar da saúde

Maurício Filizola
20 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Estabilidades provisórias

Para a própria boa utilização e preservação deste importante instituto jurídico que é a estabilidade provisória, é preciso ter claro que ela representa proteção contra a dispensa imotivada (sem justa causa)

Valdélio Muniz
19 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Palavras cruzadas

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo

Gilson Barbosa
19 de Janeiro de 2026
Rodrigo Vianna é administrador
Colaboradores

Quando o silêncio provoca ruídos difíceis de ignorar

Rodrigo Vianna
18 de Janeiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Gestação e Alfabetização: Entenda a interconexão para o desenvolvimento do aluno

Luciana Brites
18 de Janeiro de 2026
Elaine Ribeiro é psicóloga
Colaboradores

Cuidar da mente dá sentido à nossa existência

Elaine Ribeiro
18 de Janeiro de 2026
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Beleza fatal: que peso carregam as pessoas muito bonitas?

Renan Cola
17 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O que quero que minha filha saiba sobre ser mulher e empreendedora

Tatiana Pimenta
17 de Janeiro de 2026
Advogado
Colaboradores

O risco de um mundo sem limites jurídicos

Renan Azevedo
16 de Janeiro de 2026
Vinicius Callegari é administrador
Colaboradores

ESG na prática: como reduzir emissões e desperdícios já no primeiro trimestre de 2026

Vinicius Callegari
16 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Globalização, nova ordem mundial e o Brasil

Aldairton Carvalho
15 de Janeiro de 2026
Sidônio Palmeira é ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom)
Colaboradores

Vencemos 2025. E agora?

Sidônio Palmeira
15 de Janeiro de 2026
Paulo Souza é contador
Colaboradores

Processos revisionais em alta: o risco financeiro invisível que pode explodir em 2026

Paulo Souza
14 de Janeiro de 2026