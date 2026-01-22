Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Omissão estatal

Escrito por
Alexandre Rolim producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Alexandre Rolim é advogado
Legenda: Alexandre Rolim é advogado

O Brasil possui um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Ainda assim, práticas abusivas continuam presentes de forma cotidiana nas relações de consumo. Cláusulas manifestamente ilegais, cobranças indevidas, negativas automáticas de direitos básicos e descumprimentos contratuais reiterados deixaram de ser exceção. Tornaram-se parte do funcionamento normal de muitos setores do mercado.

É evidente que grande parte da responsabilidade recai sobre as próprias empresas, que optam conscientemente por desrespeitar a lei. No entanto, limitar a crítica apenas ao fornecedor é ignorar um fator estrutural decisivo para a perpetuação desses abusos: a omissão do Estado em fiscalizar de forma efetiva.

Na prática, o mercado percebeu que descumprir o Código de Defesa do Consumidor raramente gera consequências imediatas. A fiscalização administrativa é insuficiente, as sanções são pouco frequentes e, quando aplicadas, muitas vezes não possuem efeito pedagógico. O resultado é previsível. Violando a lei, o fornecedor economiza, ganha escala e aumenta sua margem, assumindo que apenas uma pequena parcela dos consumidores irá questionar ou judicializar.

Essa lógica transforma a ilegalidade em custo operacional. Para cada consumidor que reage, dezenas ou centenas aceitam a cobrança, a cláusula ou a negativa. O abuso se dilui na massa e o lucro se mantém. Não se trata de desconhecimento da lei, mas de cálculo econômico.

Quando o Estado falha em seu papel fiscalizador, transfere ao Judiciário uma função que não deveria ser sua. A ação judicial passa a funcionar como mecanismo informal de controle do mercado. O consumidor só é respeitado depois de acionar a Justiça, arcando com desgaste emocional, tempo e insegurança.

Esse modelo é nocivo para todos. Sobrecarrega o Judiciário, fragiliza a confiança nas relações de consumo e incentiva a repetição de condutas ilegais. Combater práticas abusivas exige mais do que boas leis. Exige fiscalização constante, sanções efetivas e presença estatal real.

Enquanto a omissão persistir, o abuso continuará sendo, para muitos fornecedores, não um desvio, mas um modelo de negócio.

Alexandre Rolim é advogado

Alexandre Rolim é advogado
Colaboradores

Omissão estatal

Alexandre Rolim
Há 48 minutos
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Saúde mental dos professores: uma crise silenciosa

Antonio Netto
Há 48 minutos
Giuseppe Moro é economista
Colaboradores

De olho nos números: O mercado de Renda fixa para 2026

Giuseppe Moro
21 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A arquitetura perdeu a alma e as casas diminuiram

Gregório José
21 de Janeiro de 2026
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

O celular na formação das novas gerações

Manoela Abreu
20 de Janeiro de 2026
Maurício Filizola é farmacêutico
Colaboradores

Farmacêutico, pilar da saúde

Maurício Filizola
20 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Estabilidades provisórias

Para a própria boa utilização e preservação deste importante instituto jurídico que é a estabilidade provisória, é preciso ter claro que ela representa proteção contra a dispensa imotivada (sem justa causa)

Valdélio Muniz
19 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Palavras cruzadas

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo

Gilson Barbosa
19 de Janeiro de 2026
Rodrigo Vianna é administrador
Colaboradores

Quando o silêncio provoca ruídos difíceis de ignorar

Rodrigo Vianna
18 de Janeiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Gestação e Alfabetização: Entenda a interconexão para o desenvolvimento do aluno

Luciana Brites
18 de Janeiro de 2026
Elaine Ribeiro é psicóloga
Colaboradores

Cuidar da mente dá sentido à nossa existência

Elaine Ribeiro
18 de Janeiro de 2026
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Beleza fatal: que peso carregam as pessoas muito bonitas?

Renan Cola
17 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O que quero que minha filha saiba sobre ser mulher e empreendedora

Tatiana Pimenta
17 de Janeiro de 2026
Advogado
Colaboradores

O risco de um mundo sem limites jurídicos

Renan Azevedo
16 de Janeiro de 2026
Vinicius Callegari é administrador
Colaboradores

ESG na prática: como reduzir emissões e desperdícios já no primeiro trimestre de 2026

Vinicius Callegari
16 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Globalização, nova ordem mundial e o Brasil

Aldairton Carvalho
15 de Janeiro de 2026
Sidônio Palmeira é ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom)
Colaboradores

Vencemos 2025. E agora?

Sidônio Palmeira
15 de Janeiro de 2026
Paulo Souza é contador
Colaboradores

Processos revisionais em alta: o risco financeiro invisível que pode explodir em 2026

Paulo Souza
14 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

O caso Banco Master e o alerta que o Direito Tributário não pode ignorar

Jordany Diniz
14 de Janeiro de 2026
Julio Duram é executivo
Colaboradores

A evolução dos documentos de identificação digital ao longo dos anos

Julio Duram
13 de Janeiro de 2026