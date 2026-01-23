Boas práticas que fortalecem pessoas, comarcas e a Justiça

O fortalecimento da prestação jurisdicional passa pela adoção de boas práticas de gestão nas comarcas. Em um Judiciário cada vez mais demandado no Ceará, a organização administrativa, aliada à eficiência e ao planejamento, deixa de ser apenas um diferencial e se torna um compromisso institucional com a sociedade.



A gestão moderna das unidades judiciárias exige um olhar atento para rotinas internas, fluxos de trabalho e uso racional dos recursos humanos e tecnológicos. A padronização de procedimentos, o acompanhamento de metas e a valorização das equipes são medidas que vemos impactar diretamente na produtividade e na qualidade das decisões judiciais. Não se trata de transformar a magistratura em atividade meramente gerencial, mas de reconhecer que uma boa gestão potencializa o exercício da função jurisdicional.



Em 2026, os desafios se intensificam com o avanço da digitalização, o crescimento da demanda processual e a necessidade permanente de celeridade sem perda de qualidade. Por isso, investir em planejamento, organização e inovação é essencial. As ferramentas de gestão, boas práticas compartilhadas entre comarcas e o fortalecimento da cultura de cooperação contribuem para resultados ainda mais eficientes e sustentáveis.



Outro ponto fundamental é a gestão humanizada. Cuidar das pessoas que integram o Judiciário é cuidar da própria Justiça. Bem sabemos que ambientes organizados, comunicação eficiente e valorização profissional refletem diretamente no desempenho institucional e no bem-estar de magistrados e servidores.



A Associação Cearense de Magistrados acredita que a disseminação de boas práticas fortalece a magistratura como um todo pois, ao estimular o compartilhamento de experiências exitosas e o debate qualificado sobre gestão, reafirmamos nosso compromisso com um Judiciário mais organizado, produtivo e preparado para os desafios do presente e do futuro.



Boas práticas não são soluções isoladas, mas escolhas contínuas. São elas que constroem, dia após dia, uma Justiça mais acessível e alinhada às expectativas da sociedade.

Helga Medved é vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)