Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palavras cruzadas

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo

Escrito por
Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Vem de muito tempo o hábito, praticado por muitas pessoas, das mais diversas idades, de comprar revistas de palavras cruzadas. Essa maravilhosa invenção, tão recomendada pelos médicos, como os neurologistas, em especial, surgiu da criatividade do jornalista britânico Arthur Wynne (1871-1945). Nascido em Liverpool, a mesma cidade que geraria, várias décadas depois, o fenômeno da beatlemania, Wynne criou esse importante passatempo. Transferindo-se tempos depois para os Estados Unidos, ele inicialmente atuou nos jornais Pittsburgh Press e New York World. Neste segundo jornal, já extinto, foi incumbido, por seu editor, de criar um novo exercício mental, para uma seção denominada “Diversão”.

Surgia aí, em 1923, a prática das palavras cruzadas, que viraram uma espécie de mania nacional. Basta dizer que, já na década de 20 do século passado, 60% dos passageiros que viajavam de trem ocupavam suas horas em trânsito preenchendo os esquemas elaborados por Wynne. No Brasil, foi o jornal A Noite que, em 1925, os publicou, pela primeira vez. E, 27 anos depois, em 1952, surgiria a revista Coquetel, das Edições de Ouro (Ediouro), a primeira editora do gênero no país. Ainda hoje, a maioria dos jornais norte-americanos impressos as publica.

Wynne foi, pois, o primeiro cruciverbalista, como é definida a pessoa que cria e elabora aqueles jogos. No desempenho desse mister, ele, pioneiramente, imaginava os enigmas, escolhia os temas atinentes a cada jogo e preenchia as grades que elaborava com as palavras cuja inserção desejava realizar. E hoje sua atividade é levada adiante por outros admiradores do gênero que lhe dão continuidade.

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo. Os praticantes, aqueles que se dedicam ao sadio preenchimento de cada esquema de palavras, são denominados cruzadistas. E o exercício desses jogos é indicado, pelos médicos, para as pessoas de todas as idades, especialmente os idosos, nestes tempos em que doenças neurológicas como o Mal de Alzheimer provocam o desligamento gradual das funções cerebrais, comprometendo a memória e outras funções associadas ao intelecto.

O invento de Arthur Wynne já ultrapassou seu primeiro centenário e permanece vivo, atraindo a atenção de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Sem dúvida, as palavras cruzadas contribuem para o contínuo exercício do cérebro, assim como a prática da leitura. Ambas as atividades são essenciais para que os indivíduos possam manter-se saudáveis também sob o ponto de vista mental e intelectual. Apesar do avanço tecnológico e das redes sociais, a invenção de Wynne resiste à passagem do tempo. E, para ele, registro esta singela homenagem.

Jornalista
Colaboradores

Estabilidades provisórias

Para a própria boa utilização e preservação deste importante instituto jurídico que é a estabilidade provisória, é preciso ter claro que ela representa proteção contra a dispensa imotivada (sem justa causa)

Valdélio Muniz
Há 44 minutos
Jornalista
Colaboradores

Palavras cruzadas

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo

Gilson Barbosa
Há 45 minutos
Rodrigo Vianna é administrador
Colaboradores

Quando o silêncio provoca ruídos difíceis de ignorar

Rodrigo Vianna
18 de Janeiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Gestação e Alfabetização: Entenda a interconexão para o desenvolvimento do aluno

Luciana Brites
18 de Janeiro de 2026
Elaine Ribeiro é psicóloga
Colaboradores

Cuidar da mente dá sentido à nossa existência

Elaine Ribeiro
18 de Janeiro de 2026
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Beleza fatal: que peso carregam as pessoas muito bonitas?

Renan Cola
17 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O que quero que minha filha saiba sobre ser mulher e empreendedora

Tatiana Pimenta
17 de Janeiro de 2026
Advogado
Colaboradores

O risco de um mundo sem limites jurídicos

Renan Azevedo
16 de Janeiro de 2026
Vinicius Callegari é administrador
Colaboradores

ESG na prática: como reduzir emissões e desperdícios já no primeiro trimestre de 2026

Vinicius Callegari
16 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Globalização, nova ordem mundial e o Brasil

Aldairton Carvalho
15 de Janeiro de 2026
Sidônio Palmeira é ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom)
Colaboradores

Vencemos 2025. E agora?

Sidônio Palmeira
15 de Janeiro de 2026
Paulo Souza é contador
Colaboradores

Processos revisionais em alta: o risco financeiro invisível que pode explodir em 2026

Paulo Souza
14 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

O caso Banco Master e o alerta que o Direito Tributário não pode ignorar

Jordany Diniz
14 de Janeiro de 2026
Julio Duram é executivo
Colaboradores

A evolução dos documentos de identificação digital ao longo dos anos

Julio Duram
13 de Janeiro de 2026
Rodrigo Pereira é engenheiro mecatrônico
Colaboradores

A experiência aliada à eficiência: como a Inteligência Artificial pode redefinir o setor automotivo?

Rodrigo Pereira
13 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Sem limites para Trump

Organizações como a das Nações Unidas (ONU) e a dos Estados Americanos (OEA) condenaram duramente a agressão

Gilson Barbosa
12 de Janeiro de 2026
Lariane R. Del Vechio é advogada
Colaboradores

A crise silenciosa da saúde mental no mundo do trabalho

Lariane R. Del Vechio
11 de Janeiro de 2026
Paulo Ibri é mercadólogo
Colaboradores

A convergência entre ciência e sustentabilidade: o novo paradigma alimentar

Paulo Ibri
11 de Janeiro de 2026
Paulo Lima é empresário
Colaboradores

O que o mercado aprendeu com os ataques cibernéticos em 2025?

Paulo Lima
11 de Janeiro de 2026
Andrea Aquino é advogada
Colaboradores

A caça ao “real importador”: o novo inimigo da Receita Federal

Andrea Aquino
10 de Janeiro de 2026