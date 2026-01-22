Saúde mental dos professores: uma crise silenciosa

A saúde mental dos professores brasileiros atravessa um momento crítico, refletindo uma crise silenciosa que compromete a qualidade da educação e o bem-estar dos profissionais. Estudos apontam que transtornos mentais, como síndrome de burnout, estresse e depressão, são as principais causas de afastamento dos docentes, superando problemas de saúde física, como adoecimento vocal.

Entre os fatores que contribuem para esse cenário estão a sobrecarga de trabalho, a falta de reconhecimento e valorização profissional, as condições precárias de trabalho, a pressão por resultados e a violência nas escolas. A jornada de trabalho dos professores vai além das horas em sala de aula, incluindo planejamento, correção de atividades, reuniões pedagógicas e, muitas vezes, a necessidade de complementar a renda com outros trabalhos. Essa sobrecarga resulta em exaustão física e mental, tornando os educadores mais suscetíveis a doenças psicológicas.

A desvalorização da profissão é um aspecto alarmante. Muitos professores se sentem invisíveis e subestimados, o que impacta, diretamente, sua autoestima e motivação. Além disso, a falta de reconhecimento social e institucional agrava o quadro de adoecimento mental dos docentes.

As condições de trabalho também desempenham um papel crucial nesse contexto. Salas de aula superlotadas, falta de recursos básicos, infraestrutura inadequada e baixos salários são realidades que tornam o trabalho do professor ainda mais desafiador. A pressão por resultados em avaliações externas e a quantidade de tarefas administrativas consomem tempo e energia que poderiam ser dedicados ao planejamento de aulas mais significativas.

A crise da saúde mental dos professores é o reflexo de uma sociedade que ainda não reconhece a educação como prioridade. É imperativo que as instituições educacionais e os gestores públicos se unam para refletir sobre esse quadro, garantindo que os professores tenham as condições necessárias para exercer sua profissão com dignidade e saúde.

Sem professores saudáveis, não há educação de qualidade. É hora de ouvir os educadores, reconhecer suas necessidades e agir para transformar a realidade da educação no Brasil.

Antonio Netto é professor