Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Farmacêutico, pilar da saúde

Escrito por
Maurício Filizola producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Maurício Filizola é farmacêutico
Legenda: Maurício Filizola é farmacêutico

Em 20 de janeiro é celebrado o Dia do Farmacêutico, data que reforça o papel estratégico de um dos profissionais mais presentes e acessíveis do sistema de saúde brasileiro. Os avanços na área farmacêutica têm sido notáveis, abrangendo desde o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias até a ampliação dos serviços clínicos oferecidos nas farmácias. Muito além da dispensação de medicamentos, o farmacêutico é hoje um agente essencial na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no uso seguro e racional dos tratamentos.

Em um cenário marcado pelo crescimento das doenças crônicas, pelo avanço da automedicação e pela circulação excessiva de informações pouco confiáveis, o farmacêutico assume protagonismo. É esse profissional que orienta a população sobre a posologia correta, as interações medicamentosas, os possíveis efeitos adversos e os cuidados com o armazenamento, contribuindo diretamente para a eficácia dos tratamentos e para a redução de riscos à saúde.

Presente em farmácias, hospitais, clínicas, indústrias e laboratórios, o farmacêutico também atua em áreas fundamentais como vigilância sanitária, controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e inovação em saúde. Sua formação técnico-científica garante uma atuação ética, segura e alinhada às necessidades da sociedade.

É válido ressaltar que temos alertado a população e os governantes de que as farmácias possuem maior capilaridade do que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o acolhimento de queixas mais simples. Dessa forma, a farmácia deve ser o primeiro ponto de atendimento e, consequentemente, o farmacêutico.

Valorizar o farmacêutico é reconhecer que a saúde se constrói com informação qualificada, orientação responsável e acompanhamento permanente. Mais do que uma data comemorativa, o Dia do Farmacêutico reforça uma missão de cuidado e presença constante na vida das pessoas, destacando a importância de ampliar o reconhecimento desse profissional e fortalecer sua atuação no cotidiano da população, contribuindo para uma sociedade mais consciente, segura e saudável.

Maurício Filizola é farmacêutico

Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

O celular na formação das novas gerações

Manoela Abreu
Há 1 hora
Maurício Filizola é farmacêutico
Colaboradores

Farmacêutico, pilar da saúde

Maurício Filizola
Há 1 hora
Jornalista
Colaboradores

Estabilidades provisórias

Para a própria boa utilização e preservação deste importante instituto jurídico que é a estabilidade provisória, é preciso ter claro que ela representa proteção contra a dispensa imotivada (sem justa causa)

Valdélio Muniz
19 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Palavras cruzadas

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo

Gilson Barbosa
19 de Janeiro de 2026
Rodrigo Vianna é administrador
Colaboradores

Quando o silêncio provoca ruídos difíceis de ignorar

Rodrigo Vianna
18 de Janeiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Gestação e Alfabetização: Entenda a interconexão para o desenvolvimento do aluno

Luciana Brites
18 de Janeiro de 2026
Elaine Ribeiro é psicóloga
Colaboradores

Cuidar da mente dá sentido à nossa existência

Elaine Ribeiro
18 de Janeiro de 2026
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Beleza fatal: que peso carregam as pessoas muito bonitas?

Renan Cola
17 de Janeiro de 2026
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

O que quero que minha filha saiba sobre ser mulher e empreendedora

Tatiana Pimenta
17 de Janeiro de 2026
Advogado
Colaboradores

O risco de um mundo sem limites jurídicos

Renan Azevedo
16 de Janeiro de 2026
Vinicius Callegari é administrador
Colaboradores

ESG na prática: como reduzir emissões e desperdícios já no primeiro trimestre de 2026

Vinicius Callegari
16 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Globalização, nova ordem mundial e o Brasil

Aldairton Carvalho
15 de Janeiro de 2026
Sidônio Palmeira é ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom)
Colaboradores

Vencemos 2025. E agora?

Sidônio Palmeira
15 de Janeiro de 2026
Paulo Souza é contador
Colaboradores

Processos revisionais em alta: o risco financeiro invisível que pode explodir em 2026

Paulo Souza
14 de Janeiro de 2026
Jordany Diniz é advogada
Colaboradores

O caso Banco Master e o alerta que o Direito Tributário não pode ignorar

Jordany Diniz
14 de Janeiro de 2026
Julio Duram é executivo
Colaboradores

A evolução dos documentos de identificação digital ao longo dos anos

Julio Duram
13 de Janeiro de 2026
Rodrigo Pereira é engenheiro mecatrônico
Colaboradores

A experiência aliada à eficiência: como a Inteligência Artificial pode redefinir o setor automotivo?

Rodrigo Pereira
13 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Sem limites para Trump

Organizações como a das Nações Unidas (ONU) e a dos Estados Americanos (OEA) condenaram duramente a agressão

Gilson Barbosa
12 de Janeiro de 2026
Lariane R. Del Vechio é advogada
Colaboradores

A crise silenciosa da saúde mental no mundo do trabalho

Lariane R. Del Vechio
11 de Janeiro de 2026
Paulo Ibri é mercadólogo
Colaboradores

A convergência entre ciência e sustentabilidade: o novo paradigma alimentar

Paulo Ibri
11 de Janeiro de 2026