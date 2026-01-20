Farmacêutico, pilar da saúde

Em 20 de janeiro é celebrado o Dia do Farmacêutico, data que reforça o papel estratégico de um dos profissionais mais presentes e acessíveis do sistema de saúde brasileiro. Os avanços na área farmacêutica têm sido notáveis, abrangendo desde o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias até a ampliação dos serviços clínicos oferecidos nas farmácias. Muito além da dispensação de medicamentos, o farmacêutico é hoje um agente essencial na promoção da saúde, na prevenção de doenças e no uso seguro e racional dos tratamentos.

Em um cenário marcado pelo crescimento das doenças crônicas, pelo avanço da automedicação e pela circulação excessiva de informações pouco confiáveis, o farmacêutico assume protagonismo. É esse profissional que orienta a população sobre a posologia correta, as interações medicamentosas, os possíveis efeitos adversos e os cuidados com o armazenamento, contribuindo diretamente para a eficácia dos tratamentos e para a redução de riscos à saúde.

Presente em farmácias, hospitais, clínicas, indústrias e laboratórios, o farmacêutico também atua em áreas fundamentais como vigilância sanitária, controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e inovação em saúde. Sua formação técnico-científica garante uma atuação ética, segura e alinhada às necessidades da sociedade.

É válido ressaltar que temos alertado a população e os governantes de que as farmácias possuem maior capilaridade do que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o acolhimento de queixas mais simples. Dessa forma, a farmácia deve ser o primeiro ponto de atendimento e, consequentemente, o farmacêutico.

Valorizar o farmacêutico é reconhecer que a saúde se constrói com informação qualificada, orientação responsável e acompanhamento permanente. Mais do que uma data comemorativa, o Dia do Farmacêutico reforça uma missão de cuidado e presença constante na vida das pessoas, destacando a importância de ampliar o reconhecimento desse profissional e fortalecer sua atuação no cotidiano da população, contribuindo para uma sociedade mais consciente, segura e saudável.

Maurício Filizola é farmacêutico