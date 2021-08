Veja os locais de vacinação em Fortaleza para quem perdeu a 2ª dose de vacina contra a Covid-19

A repescagem para quem perdeu a 2ª dose (D2) de vacina contra a Covid-19 ocorre em 109 pontos de imunização, em Fortaleza, nesta quarta (4) e quinta-feira (5). As pessoas que perderam a convocação para o reforço ou chegaram à data limite desta aplicação, conforme descrito no cartão de vacinação, poderão comparecer aos locais sem necessidade de agendamento.

São 100 postos de saúde (ver endereços abaixo), cinco shoppings: RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Iguatemi, Centro de Eventos e Sesi Parangaba. Há, ainda, os quatro Cucas: Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim e José Walter.

Além do cartão de vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência.

Somente no caso da D2, as pessoas precisam estar atentas para comparecerem onde é aplicado o mesmo imunizante da primeira dose. No Centro de Eventos, são ministradas todas as marcas de imunobiológicos. Já os postos de saúde, shoppings RioMar Papicu, RioMar Kennedy e Iguatemi e o Sesi possuem a vacina da AstraZeneca. Enquanto nos Cucas, há a D2 de CoronaVac.

Após interrupção em razão da falta de imunizantes, Fortaleza retomou, nesta quarta-feira (4), a aplicação da 1ª dose de vacina contra a Covid-19.

Na quarta e quinta-feiras, serão vacinados aqueles nascidos até 1996. As listas com os nomes das pessoas já podem ser consultadas. Veja:

O que fazer quem perdeu a primeira dose

De acordo com a Secretaria Muncipal de Saúde (SMS), apenas três motivos permitem que os agendados sejam atendidos fora do prazo: quando a pessoa tomou outra vacina no período, estava com Covid-19 na data ou estava viajando a trabalho.

Essa flexibilização ocorre porque em ambas as situações é necessário o cumprimento de quarentena antes da imunização. Veja abaixo como proceder nestes casos.

Pessoas que estavam com Covid-19

Pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus devem esperar 30 dias após o primeiro dia sintoma para tomar a vacina contra a doença. Após esse período, é possível comparecer a qualquer centro de imunização para ser vacinada.

Para isso, é obrigatório levar o comprovante do agendamento e o teste que prove a contaminação.

A SMS frisa que a contagem desta quarentena começa a partir do primeiro dia de sintoma - e não da data do exame.

Quem tomou outra vacina precisa esperar

Pessoas que tomaram outras vacinas, como a da gripe, devem esperar 14 dias antes de tomar o imunizante contra a Covid-19. Cumprida essa quarentena, basta comparecer a um ponto de vacinação, levando o comprovante da vacina tomada e do agendamento.

Pessoas que viajaram a trabalho

Pessoas que tiverem de realizar viagem corporativa na data agendada da aplicação da primeira dose também podem comparecer aos locais sem agendamento. É necessário levar, também, a declaração da empresa para comprovar a viagem a trabalho.

Quem perdeu a data por outros motivos

Pessoas em qualquer outra situação que não esteja enquadrada nas citadas acima devem esperar a repescagem. A SMS informa que tem feito ações para os faltosos, mas depende de doses remanescentes para isso ocorrer. Portanto, é fundamental que as pessoas acompanhem a data e compareçam no dia e local agendados.

Pessoas a partir de 40 anos

A SMS liberou a vacinação contra a Covid-19 sem a necessidade de agendamento prévio para as pessoas a partir de 40 anos que ainda não receberam a primeira dose.

Para receber a primeira dose, é necessário realizar o cadastro no site Saúde Digital (ver o passo a passo abaixo).

Após a confirmação, por e-mail, da efetivação do cadastro, a pessoa pode buscar um dos locais de vacinação para se imunizar.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM FORTALEZA

100 POSTOS DE SAÚDE

Regional I

Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n - Jardim Iracema)

Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

Francisco Domingos (Avenida Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará)

Fernando Façanha (Rua Rio Tocantins, s/n - Jardim Iracema)

Floresta (Rua Ten. José Barreira, 251 - Álvaro Weyne)

Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 06 – Pirambu)

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)

Paulo de Melo (Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo)

4 Varas (Rua Profeta Isaías, 456 – Pirambu)

Rebouças Macambira (Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n - Cristo Redentor)

Zenirton Pereira (Rua José Roberto Sales, 475 – Barra do Ceará)

Regional II

Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Benedito Arthur de Carvalho (Rua Jaime Leonel, 228 - Luciano Cavalcante)

Flávio Marcílio (Av. Abolição, 416 – Mucuripe)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 - Praia do Futuro)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Miriam Porto Mota (Rua Cel. Jucá, 1636 – Aldeota)

Odorico de Morais (Rua Esperantina, s/n - Cais do Porto)

Pio XII (Rua Belizário Távora, s/n - Pio XII)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Regional III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 3172 – Pici)

Clodoaldo Pinto (Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade)

Cdfam Profº Gilmário Mourão (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Eliézer Studart (Rua Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes)

Fernandes Távora (Rua Maceió, 1354 - Henrique Jorge)

Francisco Pereira De Almeida (Rua Paraguai, 351 - Bela Vista)

George Benevides (Rua Pio Saraiva, 168 - Quintino Cunha)

Hermínia Leitão (Rua Gen. Couto, 470 - Quintino Cunha)

Humberto Bezerra (Rua Hugo Victor, 51 - Antônio Bezerra)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Luís Recamonde Capelo (Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso)

Mariusa Silva Sousa (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)

Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Sobreira de Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 - Jóquei Clube)

Waldemar Alcântara (Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube)

Regional IV

Abel Pinto (Travessa Goiás, s/n - Demócrito Rocha)

Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n – Dendê)

Gothardo Peixoto F. Lima (Rua Irmã Bazet, 153 - Damas)

Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri)

Jose Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)

Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n - Couto Fernandes)

Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)

Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 – Fátima)

Turbay Barreira (Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União)

Regional V

Argeu Herbster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim)

Dom Lustosa (Rua A, s/n - Granja Lisboa)

Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 - Granja Lisboa)

Fernando Diógenes (Rua Teodoro de Castro, s/n - Granja Portugal)

Graciliano Muniz (Rua 106, 345 - Conjunto Esperança)

Guarany Mont'alverne (Rua Geraldo Barbosa, 3230 - Granja Lisboa)

João Pessoa (Rua Rubi, s/n – Jardim Jatobá)

João Elísio Holanda (Rua Juvêncio Sales, s/n – Aracapé)

José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 - Genibaú)

José Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro)

Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)

Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa Conjunto Ceará)

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n - Parque São José)

Pedro Celestino (Rua Gastão Justo, 215 - Maraponga)

Pontes Neto (Rua 541, nº 150 - 2ª etapa Conjunto Ceará)

Regina Maria Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n - Conj. Ceará/Genibaú)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 - Manoel Sátiro)

Regional VI

Alarico Leite (Av. dos Paroaras 301 – Passaré)

Anísio Teixeira (Rua Guarany, 355 - Pq. Itamaraty)

César Cals de Oliveira (Rua Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança)

Edilmar Norões (Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos)

Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 - Boa Vista)

Evandro Ayres de Moura (Av. Castelo de Castro, s/n - Conj. Palmeiras)

Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Escola Municipal Bárbara de Alencar - Uaps Fausto Freire (Av. Isabel Bezerra, 416 - Parque Santa Maria)

Galba de Araújo (Av. Recreio, 1390 – Lagoa Redonda)

Hélio Góes Ferreira (Av. Eng. Leal Limaverde, 453 – Sapiranga)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 - Passaré)

Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)

João Hipólito (Rua 03, nº 88 - Dias Macêdo)

José Barros de Alencar (Rua José Nogueira, 180 – Pedras)

Luís Franklin (Rua Alexandre Vieira, s/n - Coaçu)

Manoel Carlos Gouveia (Av. Des. Faustino Albuquerque, 486 - Jardim das Oliveiras)

Maria de Lourdes (Rua Reino Unido, 115 – Jardim das Oliveiras)

Maria Grasiela (Rua Edésio Monteiro, 1450 - Santa Fé)

Marcus Aurélio Rabelo (Rua Iracema, 1100 - Santa Filomena)

Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz)

Melo Jaborandi (Rua 315, nº 80 – Jangurussu)

Messejana (Rua Guilherme Alencar s/n - Messejana)

Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Miranda s/n - Sapiranga Coité)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Otoni Cardoso do Vale (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)

Pompeu Vasconcelos (Rua 05, s/n, Conj. João Paulo II – Barroso)

Sítio São João (Rua Verde Cinco, 71 – Jangurussu)

Terezinha Parente (Rua Nelson Coelho 209 – Lagoa Redonda)

Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 – Barroso)

13 Centros de Vacinação

- Centro de Eventos (salões Pecém, Taíba e Jericoacoara)

- Arena Castelão

- Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

- Shopping RioMar Kennedy

- North Shopping Jóquei

- Sesi Parangaba

- Cuca Barra

- Cuca Jangurussu

- Cuca José Walter

- Cuca Mondubim

- Policlínica Dr. Luiz Carlos Fontenele

- Policlínica Dr. Lusmar Veras Rodrigues

- Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho