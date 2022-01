Veja os bairros de Fortaleza com mais casos e mortes por Covid-19 desde o início da pandemia

O ciclo ainda vigente da pandemia de Covid-19 já contabilizou 272.641 casos e 10.081 óbitos em Fortaleza. O bairro Meireles, na área nobre, concentra o maior número de infectados (6.984), mas é no Mondubim, periferia da cidade, onde há mais mortes (248).

O balanço reúne dados do início de 2020, quando foi confirmado a circulação viral do SARS-CoV-2, até essa sexta-feira (21), quando a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou o último boletim epidemiológico.

Nesse intervalo, os maiores registros de pessoas positivadas para Covid-19 em um mesmo bairro variam ainda de 6.565, como ocorre na Aldeota, a 3.888, a exemplo da Barra do Ceará, que está na lista das 10 áreas com alto volume de casos. Juntos, os esses bairros somam 52.231 infectados, o que corresponde a 19% do total de contaminados.

Bairros de Fortaleza com mais testes positivos para Covid-19

Meireles - 6.984

Aldeota - 6.565

Messejana - 6.050

Jangurussu - 5.511

Centro - 5.045

Mondubim - 4.946

Conjunto Ceará I - 4.677

Passaré - 4.422

José Walter - 4.143

Barra do Ceará - 3.888

Em relação às mortes por Covid-19, o bairro José Walter aparece atrás do Mondubim com 236 pessoas que não resistiram às complicações da doença. O Meireles, que lidera os casos, tem o quinto maior registro de óbitos. Os 10 bairros contabilizam, até agora, 2.160 falecimentos (21,4% do total).

Bairros com mais mortes de Covid-19 na Capital

Mondubim - 248

José Walter - 236

Barra do Ceará - 233

Aldeota - 227

Meireles - 224

Vila Velha - 223

Centro - 208

Granja Lisboa - 198

Messejana - 184

Bom Sucesso - 179

Variante Ômicron

O informe da SMS também alerta para o crescimento das mortes diárias por Covid-19, que passaram de uma, em dezembro de 2021, para mais de quatro em janeiro deste ano. Até agora, a Capital contabiliza 82 vidas perdidas em 2022, sendo 36 entre somente entre os dias 14 e 20.

“O cenário foi discretamente alterado pela dominância da nova variante ômicron que tem relevante escape vacinal, embora pareça ser menos 'agressiva' do ponto de vista do curso clínico”, justifica a Pasta.

Além disso, a Capital também teve crescimento dos casos positivados dos testes analisados pelos laboratórios da rede pública. Entre os dias 14 a 20 de janeiro deste ano, a proporção de positividade das amostras (RT-PCR) de residentes de Fortaleza foi de 56,1%.