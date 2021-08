Veja listas de agendados para vacinação contra Covid-19 em Fortaleza nesta sexta (6)

A vacinação da população geral contra a Covid-19 continua em Fortaleza nesta sexta-feira (6). Segundo a lista divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a faixa de nascidos até 1996 deve ser atendida com a primeira dose (D1), enquanto outros moradores da cidade serão contemplados com a segunda dose (D2).

Veja lista de agendados para 1ª dose nesta sexta-feira (6)

Veja lista de agendados para 2ª dose nesta sexta-feira (6)

No total, existem atualmente 109 pontos de vacinação em Fortaleza. São eles:

Centro de Eventos do Ceará;

Cucas Barrá do Ceará, Jangurussu, José Walter e Mondubim;

Sesi Parangaba;

Shoppings RioMar Fortaleza e Kennedy;

Shopping Iguatemi;

E outros 100 postos de saúde da Capital

No local da vacinação, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. Se o paciente for receber a D2 deve levar, também, o cartão de vacinação.

Repescagem

A Prefeitura afirmou que haverá, também, repescagem para quem perdeu a D2 em Fortaleza. A nova chance contempla quem faltou a convocação para o reforço ou chegou à data-limite da aplicação sem ser agendado.

Pessoas que perderam imunização com D1 podem receber a vacina na repescagem, desde que tenham perdido a data original por motivos de viagem, doença ou por terem recebido a vacina da gripe. Nesse caso, a população pode ir ao Centro de Eventos, aos quatro Cucas, ao Sesi Parangaba ou aos shoppings com aplicações do imunizante.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site da SMS. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

A SMS também recomenda que o cidadão acompanhe a situação de agendamento no site Vacine Já. Informando número do CPF e data de nascimento, é possível consultar se a aplicação da vacina está marcada.

E-mail de confirmação de cadastro não chegou

Nessa situação, cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.