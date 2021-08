Ceará recebe lote com 61,6 mil doses de CoronaVac nesta quarta-feira (4)

O Ceará recebeu mais 61.600 doses de CoronaVac. O lote de vacinas contra a Covid-19 desembarcou no início da tarde desta quarta-feira (4), no Aeroporto de Fortaleza. Os imunizantes serão usados para a aplicação da primeira e segunda doses.

O governador Camilo Santana (PT) informou que as vacinas já estão na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim), da Secretaria da Saúde, para distribuição aos municípios cearenses.

Ele acrescentou que o Estado receberá mais remessas. "Ainda hoje, às 19h20, vamos receber um lote com 114.600 doses da Pfizer. Lembro que todos devem estar atentos ao cadastro na Sesa e às listas de vacinação em seus municípios", disse o chefe do executivo.

Foto: Thiara Montefusco/ Governo do Ceará

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Fortaleza retoma aplicação da primeira dose

Após interrupção em razão da falta de imunizantes, Fortaleza retomou, nesta quarta-feira (4), a aplicação da 1ª dose de vacina contra a Covid-19.

Na quarta e quinta-feiras, serão vacinados aqueles nascidos até 1996. As listas com os nomes das pessoas já podem ser consultadas. Veja:

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.