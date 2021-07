Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta sexta-feira (2)

A vacinação contra a Covid-19 prossegue em Fortaleza nesta sexta-feira (2). A imunização ocorrerá na modalidade drive-thru e nas salas de acolhimento dos 113 centros de vacinação existentes na Cidade.

Além da aplicação da primeira dose para pessoas nascidas até 1986, há agendados para a segunda dose da vacina.

Vacinas para 1ª dose

Na noite dessa quarta-feira (30), um lote com mais de 137 mil vacinas contra o coronavírus chegou ao Ceará. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), os imunizantes serão usados como primeira dose.

A Pasta informou, na ocasião da chegada, que a carga seria distribuída para as 22 Áreas Descentralizadas de Saúde (ADSs) até esta sexta-feira (2).

Imunização por idade

No último dia 6 de junho, a Capital iniciou a vacinação de fortalezenses usando a idade como critério de escalonamento. Dessa forma, residentes de Fortaleza recebem as doses da vacina em ordem decrescente de idade, começando com pessoas de 59 anos e avançando até a população de 18 anos cadastrada na plataforma Saúde Digital.

Como se cadastrar para a vacinação:

1) Acessar o site Saúde Digital;

2) Selecionar a opção "Ainda não tenho cadastro";

3) Identificar-se preenchendo corretamente seus dados;

4) Informar se a pessoa está acamado, tem alguma comorbidade e ocupação;

5) Confirmar dados e criar uma senha de acesso ao cadastro;

6) Finalizar o cadastro e aguardar agendamento.

As listas dos agendados são divulgadas diariamente pelo site da Prefeitura de Fortaleza. O usuário receberá, ainda, orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

A Prefeitura lembra que a população deve apresentar, no local de vacinação, documento de identidade original com foto, cartão nacional de saúde (CNS), CPF e, também, comprovante de endereço no município de Fortaleza — são contemplados apenas os residentes na Capital.

Serviço

O telefone 0800 275 1475 está disponível para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.