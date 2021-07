O Ceará recebeu na noite desta quarta-feira (30) um novo lote com 137.980 vacinas contra a Covid-19, que serão usadas como primeira dose, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

De acordo com a pasta, são 86.500 da AstraZeneca/Oxford e 51.480 da Pfizer/BioNtech. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde.

A instituição também comunicou que a nova remessa será distribuída para as 22 Áreas Descentralizadas de Saúde até sexta-feira (2).