Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta segunda-feira (4)

Fortaleza dará continuidade à aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (4). Mais de 27 mil fortalezenses receberão aplicações da AstraZeneca ou da Pfizer.

Na lista disponibilixada pela Prefeitura da Capital, há nascidos até 2003. Não está prevista aplicação de primeira dose ou de D3 amanhã.

>> Veja lista de agendados para D2 nesta segunda (4)

D1 sem agendamento

Também serão atendidos os casos em que é possível receber a D1 sem agendamento. São eles:

Pessoas a partir de 30 anos cadastrados no Saúde Digital ;

; Pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico da doença;

Pessoas que estavam em viagem a trabalho.

Como ocorre a repescagem

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou a repescagem sem necessidade de agendamento para a 1ª dose no último dia 9 de setembro.

Na última segunda-feira (26), essa repescagem foi retomada. A atualização da imunização dos públicos seguirá um calendário por ordem decrescente por idade, até chegar aos 18 anos (ver abaixo).

Para ter acesso à primeira dose, o cidadão deverá comparecer a um dos locais de atendimento: Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter). O atendimento é de 9h às 17h, na data correspondente à idade.

>> Veja a lista de endereços e telefones de postos de saúde da Capital

Já as gestantes e puérperas que perderam o agendamento devem se dirigir somente ao Centro de Eventos. É necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior.

Veja as datas da repescagem em Fortaleza:

25 anos: 1°/10 (sexta-feira)

24 anos: 4/10 (segunda-feira)

23 anos: 5/10 (terça-feira)

22 anos: 6/10 (quarta-feira)

21 anos: 7/10 (quinta-feira)

20 anos: 8/10 (sexta-feira)

19 anos: 11/10 (segunda-feira)

18 anos: 13/10 (quarta-feira)

População acima de 30 anos não precisa de agendamento em Fortaleza

A vacina contra a Covid-19 segue liberada para os cidadãos de Fortaleza, cadastrados no Saúde Digital, acima de 30 anos, sem agendamento prévio. Agora, a população dessa faixa etária é dividida por centros de vacinação.

Aqueles entre 30 e 59 anos podem se vacinar no Sesi Parangaba; RioMar Fortaleza (Papicu) e os Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter).

Já pessoas a partir dos 60 anos devem procurar o Centro de Eventos.

Passo a passo para o cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.