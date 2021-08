Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (19)

Fortaleza deve registrar céu com poucas nuvens durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (19) e céu sem nuvens à tarde e à noite, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O prognóstico da instituição também aponta que a temperatura mínima da capital cearense deve ser de 24 °C, e a máxima pode chegar a 32 °C.

No restante do Estado, a estimativa é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens nas macrorregiões da Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais macrorregiões, predomínio de céu sem nuvens.

Depois da pós-estação chuvosa (junho-julho), a média climatológica mensal de precipitação reduz mais ainda no Ceará, chegando a apenas 4,9 mm em agosto, de acordo com a Funceme.

Porém, se agora as chuvas são mais raras, a temporada dos ventos fortes na faixa litorânea do Estado se aproxima do auge.

Alguns fatores influenciam a elevação da intensidade dos ventos neste mês. Conforme a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, o primeiro e mais importante é o deslocamento do sistema de alta pressão atmosférica do Oceano Atlântico Sul em direção ao Nordeste do Brasil; e o segundo é a própria redução da nebulosidade.

"Nesta época do ano, o Ceará fica no meio do caminho entre a alta pressão do Atlântico Sul e a Zona de Convergência Intertropical, fazendo com que os ventos alísios fiquem mais intensos e constantes", explica.