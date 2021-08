Marinha emite aviso de mau tempo com rajadas que podem chegar a 61 km/h na faixa litorânea do Ceará

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu, na terça-feira (17), um aviso de mau tempo com rajadas que podem chegar a 61 km/h na faixa litorânea do Ceará entre as noites de 17 e 20 deste mês.

A nota oficial é válida, também para os estados do Rio Grande do Norte, ao norte de Natal, Piauí e do Maranhão, ao sul de São Luís, no mesmo período.

Temporada dos ventos fortes

Depois da Pós-Estação Chuvosa (junho-julho), a média climatológica mensal de precipitação reduz mais ainda chegando a apenas 4,9 mm no Ceará em agosto, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo a instituição, se agora as chuvas são mais raras, a temporada dos ventos fortes na faixa litorânea do Estado tem o início do seu auge.

Alguns fatores influenciam a elevação da intensidade dos ventos neste mês. Conforme a gerente de Meteorologia do órgão, Meiry Sakamoto, o primeiro e mais importante é o deslocamento do sistema de alta pressão atmosférica do Oceano Atlântico Sul em direção ao Nordeste do Brasil; e o segundo, é a própria redução da nebulosidade.

"Nesta época do ano, o Ceará fica no meio do caminho entre a alta pressão do Atlântico Sul e a Zona de Convergência Intertropical, fazendo com que os ventos alísios fiquem mais intensos e constantes", explica.