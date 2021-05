Veja a lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 neste domingo (9) em Fortaleza

A vacinação contra a Covid-19 continua, neste domingo (9/5), para gestantes e a aplicação da segunda dose em idosos, em Fortaleza. A imunização ocorrerá na modalidade drive-thru e salas de acolhimento, no Centro de Eventos, Arena Castelão e shopping RioMar Kennedy.

Apesar de 49 mil doses da CoronaVac recebidas, neste fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda não anunciou quando a imunização de idosos que estão com a segunda dose atrasada ocorrerá.

O cronograma de vacinação com a CoronaVac foi paralisado em Fortaleza no dia 29 de abril por falta de vacinas para o público-alvo. No sábado (1°), o Ceará recebeu 11.600 doses e pôde retomar parte da imunização, mas a remessa foi insuficiente para suprir a demanda.

Diversos municípios cearenses também foram afetados e deixaram de aplicar a segunda dose.

Segundo a SMS, a Capital ficou com cerca de 4,1 mil doses dessa remessa, o que garantiu a imunização de apenas 10% dos idosos acima de 60 anos que tiveram o atraso na vacinação

Terceira fase

A terceira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início na última quarta-feira (05/05) e inclui pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente.

A nova etapa irá ocorrer simultaneamente à vacinação do público prioritário da primeira e segunda fases da campanha, que são idosos, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de salvamento e segurança.

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital ( (https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br) , da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

Segundo a prefeitura, no caso dos idosos que não têm acesso à internet ou possuem dificuldades em realizar seu cadastro, a pasta atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

Locais de vacinação

Drive-thru e salas de acolhimento para vacinação, para atender tanto os idosos que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Kennedy

Salas de acolhimento para vacinação:

Centro de Eventos (Salão Jericoacoara)

Serviço

Cadastro pelo sistema Saúde Digital

https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/

Relação diária dos idosos agendados

https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no sistema Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.