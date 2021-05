Ceará recebe 11 mil doses da CoronaVac neste sábado (8), anuncia Camilo Santana

O Ceará recebeu, neste sábado (8/5), novo lote de vacinas contra a Covid-19. Desta vez, são 11 mil doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Nesta sexta-feira (7), já havia chegado 38 mil unidades deste imunizante. As novas remessas serão utilizadas para atualizar a segunda dose dos grupos prioritários.

O governador Camilo Santana (PT) confirmou a chegada do lote nas redes sociais. “Recebemos, neste sábado, mais 11 mil doses da vacina CoronaVac. Com as 38 mil que chegaram ontem à noite, conseguimos as 49 mil doses que ganhamos na Justiça, para garantir a aplicação da 2ª dose e não prejudicar os cearenses”, disse.

“A ação foi movida pelo Estado, em parceria com Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensoria. Continuamos firmes para garantir mais vacinas a todos os cearenses”, complementou.

O cronograma de vacinação com a CoronaVac foi paralisado em Fortaleza no dia 29 de abril por falta de vacinas suficientes para imunizar o público-alvo. No sábado (1°), o Ceará recebeu 11.600 doses da vacina e pôde retomar parte da imunização, mas a remessa foi insuficiente para suprir a demanda.

Diversos municípios cearenses também foram afetados e deixaram de aplicar a segunda dose.

Segundo a SMS, a Capital ficou com cerca de 4,1 mil doses dessa remessa, o que garantiu a imunização de apenas 10% dos idosos acima de 60 anos que tiveram o atraso na vacinação

LOTES DE VACINAS JÁ RECEBIDOS PELO CEARÁ



1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/8/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/8/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan