Vacinação contra a Covid-19 avança para idosos a partir de 74 anos em Fortaleza na segunda (22)

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, anunciou, neste sábado (20), que a Capital irá avançar no plano de imunização contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (22).

Além dos profissionais de saúde, na segunda-feira, serão vacinados idosos a partir de 74 anos, delimitados no grupo prioritário 2 do Plano Nacional de Imunização. Sarto explicou que a medida em que mais doses cheguem, a Prefeitura irá imunizar os idosos de outras faixas etárias.

"Nós lembramos que vamos continuar a vacinar idosos nessa ordem decrescente. Vamos vacinar os de 74, quando finalizarmos passaremos aos 73 anos, e por aí vai. Também gostaria de apontar que a vacinação é realizada por meio do cadastramento", disse o prefeito da Capital em live nas redes sociais.

Ainda de acordo com Sarto Nogueira, os idosos precisam estar cadastrados no site Saúde Digital para receberem o imunizante nesta nova etapa. Além disso, fez questão de recordar que oito locais serão disponibilizados para vacinação na cidade durante esta nova fase.

Cadastro no Saúde Digital

A Prefeitura de Fortaleza irá agendar a vacinação dos idosos do grupo dois a partir do cadastro no site Saúde Digital, desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Os dados do sistema serão acessados pela Secretaria Municipal de Saúde, que entrará em contato através do e-mail e telefones informados.

"Basta que esse idoso se cadastre no 'Saúde Digital'. Nós planejamos utilizar esse sistema integrado ao 'Vacine Já', com o intuito de cruzar esses dados", confirmou Ana Estela Leite, titular da SMS.





Locais de vacinação

Ao todo, oito locais serão utilizados como pontos de vacinação. Os endereços disponibilizados pela Prefeitura de Fortaleza estão na Arena Castelão; no Centro de Eventos; no shopping RioMar Fortaleza e no RioMar Kennedy.

Nestas localidades, além do drive-thru, pontos de acolhimento estarão dispostos para vacinação tanto dos idosos que dispõem de carro como daqueles que utilizam outros meios de transporte.

Enquanto isso, os quatro Cucas da Capital irão aplicar o imunizante nas salas de acolhimento para vacinação. Eles estão localizados na Barra do Ceará, no Jangurussu, no Mondubim e no José Walter.

Neles, vale lembrar, o foco será o público que não possui acesso à Internet ou teve dificuldades para realização do cadastro. Nesse caso, a própria Prefeitura irá realizar a busca para saber quais idosos se encaixam neste perfil.

Em todos eles, é necessário portar documento original com foto, CPF e comprovante de endereço no ato da vacinação.

IJF contra a Covid-19

Ainda de acordo com informações do prefeito de Fortaleza, os dados obtidos após a instituição do decreto de isolamento social foram significativos. Ele ressaltou que tudo "depende de um esforço conjunto".

"O governador prorrogou o decreto de isolamento social e nós já temos dados importantes, por exemplo, a redução por mortes de acidente de trânsito e a diminuição na ocupação do IJF por trauma", especificou.

Segundo Sarto, essa queda possibilita a criação de novos leitos no hospital que podem ser destinados ao tratamento de pacientes com quadro de infecção por coronavírus.

"Até sexta, nós entregamos 809 leitos para Covid e, até esses próximos dias, vamos conseguir entregar até 1.040 leitos de combate à doença", pontuou. Sato disse ainda que vai transformar o IJF 2 todo em hospital para tratar de pacientes com a Covid-19.

Mais doses no Ceará

O Ceará recebeu, na manhã deste sábado (20), um novo lote de vacinas contra a Covid-19, com 182.850 doses. O anúncio da chegada do imunizante foi feito pelo governador Camilo Santana nas redes sociais.

Desse número, 62.600 doses são da CoronaVac e 20.250 da AstraZeneca. De acordo com Camilo, o imunizante será imediatamente distribuído aos municípios cearenses.

Até então, este é o décimo lote recebido em solo cearense por conta do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O nono, também seguindo o programa da pasta, desembarcou em solo cearense na última quarta-feira (17), com 187.400 doses da CoronaVac.