Idosos com mais de 72 anos aguardam em longa fila para se vacinar contra Covid-19 em Caucaia

O início da ampliação de vacinação para a Covid-19 em Caucaia, programado para a manhã deste sábado (20), registrou longa fila de espera para idosos com mais de 72 anos, com lentidão no atendimento para aplicação de doses no município. Logo após a abertura do drive-thru, os carros se concentraram, em espera, próximo ao centro da cidade.

Em imagens, registradas ainda no início da manhã deste sábado, é possível perceber a fila se estendendo entre uma das rotatórias, que dão acesso ao Centro, e a praça da Igreja Matriz Nossa Senhora Dos Prazeres. O local foi delimitado como ponto de vacinação na nova etapa, que pretende imunizar todos os idosos acima de 72 anos.

Até mesmo fora do carro, a aglomeração entre as pessoas do público-alvo foi registrada nas proximidades da igreja. Por lá, muitos já aguardavam pela imunização em fila fora dos veículos.

Legenda: Idosos se concentraram foram dos veículos para receber a primeira dose do imunizante neste sábado (20) Foto: Halisson Ferreira

Longa espera

De acordo com Maria Ferreira Miranda, de 75 anos, uma das idosas que compareceu ao local nesta manhã, o esperado era uma maior tranquilidade no acesso ao local. No entanto, acompanhada de familiares, ela presenciou a dificuldade para receber o imunobiológico.

"Nós estamos aguentando com o poder de Deus, porque está muito quente", confirmou, ainda de dentro do veículo. Segundo ela, a saída de casa ocorreu por volta das sete da manhã, no entanto, pouco antes das 10h, ainda não havia sido vacinada.

Ainda assim, a cearense aponta, o momento é crucial para conter o avanço da doença não só no estado como em todo o Brasil. "Eu acho que é muito importante, e é algo que pode vir a melhorar a situação da gente", pontuou.

Legenda: Maria Ferreira Miranda, de 75 anos, saiu de casa às 7h e ainda aguardava na fila de carros por volta das 10h Foto: Halisson Ferreira

A Prefeitura de Caucaia foi contactada pela reportagem logo após a publicação desta matéria. O Diário do Nordeste aguarda o posicionamento oficial.

Primeira dose da vacina

O anúncio da nova etapa de vacinação foi feito ainda na sexta-feira (19). Segundo a Prefeitura de Caucaia, os idosos a partir de 72 anos devem receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 neste sábado (20) e no domingo (21).

Todos os que se encaixem na faixa etária foram aconselhados a comparecer em dois locais. No sábado, seria necessário se dirigir à Praça da Igreja Matriz, das 9h às 16h.

Enquanto isso, no domingo, a ação deve ocorrer na Praça do Campo do Remo, no bairro Jurema, no mesmo horário. Ao comparecer no local, é preciso portar documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço, sem necessidade de cadastro prévio.