Trabalhadores da saúde de Fortaleza começam a receber dose de reforço da vacina contra Covid

Os profissionais da saúde de Fortaleza vão começar a receber doses de reforço de vacinas contra a Covid-19 na próxima quinta-feira (7). A primeira lista foi divulgada nesta terça-feira (5) pela Prefeitura e contempla cerca de 21,5 mil pessoas, segundo o prefeito Sarto Nogueira (PDT).

Também foi divulgada a lista dos idosos acima de 70 anos que vão receber o reforço nesse dia e a lista de quem vai receber a segunda dose de CoronaVac.

>> Confira a lista de profissionais da saúde agendados para reforço na quinta-feira (7)

>> Confira a lista de idosos acima de 70 anos agendados para reforço na quinta-feira (7)

>> Confira a lista de agendados para D2 de CoronaVac na quinta-feira (7)

Dose de reforço em profissionais da saúde

No último dia 24 de setembro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que os profissionais de saúde que tomaram as duas doses de vacina contra a Covid-19 há pelo menos seis meses vão poder receber o reforço do imunizante.

As vacinas para reforço nesse público foram enviadas pelo Ministério no fim da semana passada.