Profissionais de saúde vão receber dose de reforço da vacina contra Covid-19, diz ministro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que os profissionais de saúde que, há pelo menos seis meses, tomaram as duas doses de vacina contra a Covid-19 poderão receber o reforço do imunizante. As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (24), no perfil oficial do titular da pasta.

Segundo o órgão, a medida foi definida hoje em reunião na Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI - Covid). O MS, no entanto, não informou a data de início desta fase da imunização.

Foto: Reprodução Twitter

Queiroga cumpre isolamento em Nova York, nos Estados Unidos, após testar positivo para a Covid-19, na última terça-feira (21).

A aplicação desta dose ocorre, preferencialmente, com a Pfizer. Na falta desse imunizante, a alternativa deverá ser feita com as vacinas de vetor viral, Janssen ou AstraZeneca, conforme recomendação do MS.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a pasta aguarda a nota técnica do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, com as recomendações sobre a aplicação da dose de reforço no público em questão.

Reforço em idosos e imunossuprimidos

No País, o reforço começou neste mês de setembro. Segundo o órgão, até essa quinta-feira (23), 245,8 mil brasileiros acima de 70 anos e 4,5 mil imunossuprimidos já receberam a dose de reforço ou adicional contra a doença.

Em Fortaleza, a aplicação da dose de reforço começou no dia 8, em idosos de instituições de longa permanência. Neste sábado, a Capital inicia a aplicação no público geral, em ordem decrescente até chegar aos 70 anos. O acesso será garantido mediante agendamento prévio.

