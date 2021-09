Fortaleza inicia neste sábado (25) aplicação da dose de reforço em idosos do público geral

Fortaleza iniciará a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em idosos da população em geral a partir deste sábado (25). A imunização ocorrerá em ordem decrescente até chegar aos 70 anos. O acesso será garantido mediante agendamento prévio.

As informações foram repassadas pelo prefeito Sarto Nogueira na manhã desta quinta-feira (23). "Gente de Fortaleza, informo que, neste sábado (25/09), iniciaremos a aplicação da 3ª dose de idosos do público geral", anunciou o gestor.

Veja aqui a lista dos idosos acima de 70 anos agendados para sábado (25)

Antes disso, a dose de reforço em Fortaleza só havia sido administrada em idosos que vivem em 27 Instituições de Longa Permanência (ILPIs) a partir do último dia 8 de setembro. A meta da SMS era imunizar in loco 862 deles.

Critérios

Seguindo os mesmos protocolos do Ministério da Saúde, os idosos contemplados deverão ter um intervalo de no mínimo seis meses entre a segunda dose (D2) e a "3ª dose".

O Governo Federal orienta que a dose de reforço seja, preferencialmente, com Pfizer/BioNTech. Na falta deste, a alternativa que pode ser adotada pelos municípios é uso dos imunizantes AstraZeneca ou Janssen.

Agendamentos

A titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Estela Leite, afirmou, em transmissão ao vivo no fim da manhã desta quinta, que, apesar de seguir ordem decrescente de idade, o "fator primordial" para o agendamento da dose extra é a contabilização dos dias a partir da segunda dose.

"Pode ser que você tenha na sua família um idoso de 80, 90 anos que não seja agendado e visualize um idoso de 70 anos no agendamento", pontuou ela.

Ana Estela acrescentou ainda que, no caso de o idoso agendado ser restrito ao leito e não tiver condição de ir ao local agendado, a família precisa levar tal informação ao posto de saúde que cubra a área de residência. Com isso, será buscada uma providência para a aplicação da dose.

Imunossuprimidos devem esperar

Embora a dose de reforço tenha sido indicada ao público de imunossuprimidos, este deve esperar que a SMS receba mais doses pelo Ministério da Saúde (MS), além de uma definição sobre os critérios de imunização.

"Nem todos os imunossuprimidos que foram vacinados como comorbidades se enquadram agora nesses critérios para recebimento dessa 3ª dose", destaca ela.

A Pasta se reunirá com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) para alinhar aspectos como logística e identificação dessa população. De acordo com Ana Estela Leite, o agendamento desse grupo ocorrerá posteriormente.

Lista

Para este sábado, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) agendou 27.360 mil idosos. Estes precisam consultar as listas de vacinação antes de ir aos pontos em busca do imunizante.

No fim de semana, a Capital também avançará na aplicação de D2 nas demais faixas etárias. "Esperamos atender, no sábado (25/09), 15.077 pessoas e, no domingo (26/09), outras 11.184. Listas já disponíveis", complementou Sarto.