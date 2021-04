Terminais de ônibus de Fortaleza têm aumento de passageiros no 1º dia de retomada da economia

Os terminais de ônibus de Fortaleza amanheceram nesta segunda-feira (12), primeiro dia de flexibilização das atividades econômicas no Ceará, com movimentação intensa de passageiros.

A reportagem do Diário do Nordeste não registrou aglomeração dentro dos coletivos, uma vez que fiscais estão fazendo o controle dos usuários no momento do embarque.

Nas plataformas de acesso aos veículos, porém, o distanciamento social não foi respeitado.

Plano de reabertura

O maior volume de passageiros nos equipamentos ocorre no mesmo dia em que os 184 municípios do Ceará iniciam a reabertura de serviços, até então proibidos de funcionar presencialmente durante o lockdown. As novas medidas foram anunciadas no último sábado (10) pelo governador Camilo Santana.

Entre as atividades autorizadas a retomar o expediente, estão os restaurantes, empresas de telecomunicações, lojas de conveniência, salões de beleza e barbearias.

Com capacidade de atendimento limitada a 25%, o comércio de rua poderá receber clientes das 10h às 16h, enquanto os shoppings têm autorização das 12h às 18h.

Reduzir pressão nos terminais

Segundo o secretário executivo de Planejamento e Orçamento do Estado, Flávio Ataliba, o plano de retomada será executado de forma gradual para evitar superlotação de usuários nos terminais de ônibus.

"Esse formato teve a preocupação em escalonamento para que não haja aglomeração nos terminais. Abriu-se uma pequena janela e nós temos consciência também de que o lado social também está sensível”, explicou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares na manhã desta segunda.