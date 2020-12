Sistema Verdes Mares vence prêmio ADPEC de Jornalismo com nove reportagens

O Sistema Verdes Mares venceu o IV Prêmio ADPEC de Jornalismo com nove reportagens veiculadas nas mídias digital, impressa, rádio e televisão, que compõem o grupo de comunicação. A premiação promovida pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará aconteceu na noite desta quarta-feira (9) em formato virtual para evitar aglomeração.

Na categoria webjornalismo do prêmio especial, que tinha como tema a garantia de direitos durante a pandemia, a repórter Theyse Viana conquistou o primeiro lugar com a matéria "Dez bairros com mais mortes por Covid-19 estão na periferia de Fortaleza". Também no prêmio especial, mas na categoria jornalismo impresso, a repórter Luana Barros venceu com a reportagem "Ao afetar acesso à Justiça, pandemia exige alternativas da Defensoria".

Já na premiação geral, a reportagem “Transexuais: pedidos de retificação de registro crescem 15 vezes em 5 anos”, de Theyse Viana, levou o primeiro lugar na categoria webjornalismo. Em jornalismo impresso, foram dois prêmios para o Diário do Nordeste. A repórter Theyse Viana alcançou o segundo lugar com a reportagem "Demandas por leitos, remédios e serviços de saúde crescem 73%" . Já a reportagem "Violência em escalada", de Cadu Freitas, foi destacada com a terceira colocação.

Na avaliação dos trabalhos de telejornalismo, a TV Verdes Mares também conquistou três destaques. As reportagens "Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos", da jornalista Aline Oliveira, e "Defesa em tempos de pandemia", de Halisson Ferreira, venceram com o primeiro lugar em categorias diferentes. O material sobre os cinco anos da Chacina de Messejana, produzido pelos jornalistas André Alencar, Luã Diógenes, Lygia Azevedo e Tereza Tavares, alcançou o prêmio de segundo lugar.

A Rádio Verdes Mares conquistou o terceiro lugar em "tema geral" de radiojornalismo com a reportagem "Desencarceramento", produzida pelos jornalistas Messias Borges e Lyana Ribeiro, com colaboração de Thays Maria Salles.

Ouça a reportagem da Rádio Verdes Mares

Powered by RedCircle

O prêmio



O Prêmio ADPEC de Jornalismo foi lançado no mês de setembro e incluí ações de defensoras e defensores relacionadas à pandemia como Prêmio Especial nas quatro categorias contempladas: Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo e Webjornalismo. A premiação chega a 34 mil reais que são pagos pela Associação.

