Sistema Verdes Mares encerra ciclo de palestras do "Projeto Elas"

O Sistema Verdes Mares encerra, nesta quarta-feira (8), a partir das 17h, com programação na Universidade de Fortaleza (Unifor), o ciclo de palestras do "Nenhuma a menos", ação realizada como parte do "Projeto Elas". A iniciativa foi lançada em outubro com foco no empoderamento feminino e combate às diversas formas de violência contra o gênero.

Na programação de encerramento, o público contará com momento de acolhida, acesso à realidade virtual, palestras, além da apresentação de DJ e do grupo "Samba Delas".

Entre as palestrantes convidadas, está a influencer Carol Rocha, também conhecida como Tchulim. Podcaster no Imagina Juntas, no Papo de Gato e no Eu Que Lute, Carol é estudante de Psicologia, creator e ex-publicitária.

Ela foi a responsável por levantar a questão do que era cringe ou não e gerar a discussão mais relevante do ano sobre gerações. O tema, inclusive, faz parte de seu podcast Imagina Juntas há uns quatro anos. O evento também contará com a palestra de Rose Marques, do Instituto Maria da Penha.

Discussão sobre desigualdades

Como parte da ação desenvolvida, dez núcleos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) localizados nos bairros Vila Velha, Pio XII, Edson Queiroz, Cais do Porto, Antônio Bezerra, Bela Vista, Parangaba, Aracapé, Messejana e Lagoa Redonda, em Fortaleza, puderam discutir alguns aspectos que envolvem às desigualdades e preconceitos envolvendo a mulher na sociedade com a ajuda de representantes do Instituto Maria da Penha.

A iniciativa é uma realização do Sistema Verdes Mares com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Programação

Encerramento do ciclo de palestras "Nenhuma a menos"

Local: Universidade de Fortaleza (Unifor) - Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz.

Acolhimento e acesso à realidade virtual + Dj: 17h às 18h

Abertura do evento: 18h

Palestra Rose Marques - Instituto Maria da Penha: 18h às 18h40

Palestra e bate - papo com Carol Rocha: 18h40 às 19h50

Encerramento com "Samba delas" - 20h às 21h