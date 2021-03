Sete cidades da Região Metropolitana superam incidência de casos de Covid-19 de Fortaleza

O Eusébio é a cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) com maior incidência de Covid-19, chegando a taxa de 9.955,6 casos a cada 100 mil habitantes. Assim como este município, outras seis cidades superam a incidência de casos confirmados de coronavírus registrada na Capital, que tem taxa de incidência de 5.916,9. Os dados são do Integrasus, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Com a taxa de incidência, é possível estimar o risco de ocorrência de casos de Covid-19 na população desses municípios, de acordo com a secretaria. O cálculo leva em conta o número de casos confirmados, dividido pelo número de habitantes e multiplicado por 100 mil.

De acordo com o biólogo epidemiologista Luciano Pamplona, essa forma de calcular a incidência é a mesma para todas as doenças transmissíveis. No entanto, a Covid-19 ainda é uma doença nova e ainda não há parâmetros pré-estabelecidos para saber se a incidência está maior ou menor que o normal. Portanto, a comparação é feita entre territórios e populações.

Ele explica que quanto maior a taxa de incidência, pior é a situação daquele município. “A transmissão da doença é maior nessas cidades do que na cidade de Fortaleza. Provavelmente a adesão das medidas de isolamento são menos efetivas nessas cidades”.

São Gonçalo do Amarante, Horizonte e Itaitinga também estão entre as cidades com maior taxa de incidência da RMF. Os municípios são seguidos de Maranguape, Maracanaú e Chorozinho. As 10 cidades com maior taxa de incidência da RMF concentram 38,5% dos casos do Ceará, o que equivale a 197.128 pessoas infectadas.

As 10 maiores taxas de incidência da RMF

Eusébio: 9.955,6

São gonçalo do amarante: 8.843,1

Horizonte: 6.378,4

Itaitinga: 6.295,4

Maranguape: 6.232,1

Macaranaú: 5.929,3

Chorozinho: 5.916,9

Fortaleza: 5.819,5

Paracuru: 4.986,3

Pindoretama: 4.528,7

Incidência em todo o Ceará

Pelo menos 62 cidades, até a manhã desta segunda-feira (22), superam a incidência de Covid-19 em Fortaleza. Eusébio, apesar de ter uma taxa alta, não chega a ser a maior incidência do Ceará, ficando apenas em sexto lugar. A cidade de Frecheirinha, no norte do Estado, é a que aparece no topo da lista, com 14.525,3 casos a cada 100 mil habitantes.

“Nesse momento, a gente vê uma maior incidência no Estado como um todo. Então isso ajudou a chegar em uma saturação de leitos de uma forma mais rápida”, explica o especialista. Nesta segunda-feira (22), 94,14% dos leitos de UTI do estado estão ocupados.

Comparando com os números do Brasil, oito cidades da região metropolitana da Capital superam a taxa de incidência do País que, segundo o Ministério da Saúde, está em 5.709,4.