Seis postos de saúde de Fortaleza atendem no fim de semana pacientes com síndromes gripais leves

Para atender a demanda de pacientes com sintomas leves de síndrome gripal, seis postos da rede de saúde pública de Fortaleza ficarão abertos durante este sábado (6) e domingo (7). Os equipamentos funcionam das 8h às 17h. A informação foi divulgada pelo prefeito Sarto Nogueira pelas redes sociais.

De acordo com o prefeito da Capital, Sarto Nogueira, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem estarão preparados para fazer atendimento e triagem de pacientes com suspeita de Covid-19. Sarto alerta, no entanto, que cidadãos com sintomas graves devem procurar uma das 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade.

Apesar de Fortaleza estar em regime de isolamento rígido, o deslocamento para unidades de saúde é permitido, visto que o serviço é essencial para a saúde da população.

Síndrome gripal

Em fevereiro, cerca de 20.549 pacientes com sintomas de síndromes gripais foram atendidos pelos 116 postos de saúde de Fortaleza. O número é 117% maior do que a quantidade registrada em janeiro.

Os sintomas podem ou não estar relacionados à Covid-19, já que uma maior circulação de vírus respiratórios, como o da influenza, é observada nestes meses do início do período chuvoso no Ceará. No entanto, segundo o prefeito, das 2 mil pessoas que procuraram postos de saúde na última quinta-feira (4) com sintomas, a maioria recebeu diagnóstico de infecção pelo coronavírus.

Confira a lista de postos de saúde abertos neste fim de semana:

Posto de Saúde Dr. Airton Monte - Rua Alberto de Oliveira, 991 - Barra do Ceará

Posto de Saúde Rigoberto Romero - Av. das Graviolas, 195 - Cidade 2000

Posto de Saúde Eliézer Studart - Rua Tomás Cavalcante, 545 - Autran Nunes

Posto de Saúde Gothardo Peixoto - Rua Irmã Bazet, 153 - Damas, Fortaleza

Posto de Saúde Maciel de Brito - Av. A, s/n - 1a. etapa - Conjunto Ceará

Posto de Saúde Jangurussu - Rua Estr. do Itaperi, 146 - Passaré