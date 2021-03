Gonzaguinha do José Walter suspende atendimentos pediátricos para acolher pacientes com Covid-19

O Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, em Fortaleza, passou a atender, nessa sexta-feira (5), apenas pacientes diagnosticados com Covid-19. Segundo comunicado interno divulgado um dia antes, os atendimentos da Maternidade e Emergência Pediátrica ficam "interrompidos" devido o "agravamento da pandemia".

Dessa forma, "todos os leitos" da unidade estão "sendo utilizados exclusivamente por pacientes portadores de Covid-19 com necessidade de internação", avisa o ofício.

O documento orienta que os acolhimentos às gestantes deverão ser encaminhados ao Gonzaguinha de Messejana, e os de perfil pediátrico a Unidades de Pronto Atendimento (Upas).

Legenda: Ofício informando a mudança no Gonzaguinha do José Walter foi divulgado na última quinta-feira (4)

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que disse não poder atestar, nesse momento, a veracidade do ofício. A Pasta também ponderou que as mudanças ainda estão em fase de planejamento e serão divulgadas em breve.

Contudo, em telefonema à unidade, a reportagem foi informada por uma atendente que o "hospital transformou-se num hospital de campanha", confirmando a exclusividade do equipamento apenas para casos de Covid-19.