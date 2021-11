Prefeitura de Fortaleza entrega Medalha Iracema 2021 nesta quinta-feira

A Prefeitura de Fortaleza entrega, nesta quinta-feira (18), a 4ª Medalha Iracema. O evento ocorre a partir das 19h, no Teatro São José, no Centro, e terá apresentação do cantor Ednardo, um dos agraciados com a comenda.

Além dele, receberão a condecoração o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra; a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira e a atleta Maria das Graças Tavares Brito Filha, a Tita Tavares, lenda do surfe cearense.

O evento será restrito a convidados, que precisarão mostrar comprovante vacinal contra a Covid-19. O evento será transmitido pela Prefeitura, por meio das redes sociais, e pela TV Terra do Sol.

O que é a Medalha Iracema

Atualmente na 4ª edição, a outorga homenageia cidadãos por serviços relevantes em diversos setores, desde que com reconhecida importância para a vida e o progresso pelo mérito pessoal e dignos de especial destaque a Fortaleza.

Na edição anterior, o cineasta Wolney Oliveira, o humorista Tom Cavalcante, o empresário Júlio Ventura Neto e o engenheiro civil Eudoro Santana receberam a honraria.

