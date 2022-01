Plano de vacinação de crianças contra a Covid-19 no Ceará deve ser divulgado segunda (10)

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou, nesta quinta-feira (6), que o planejamento para vacinar crianças de 5 até 11 anos contra a Covid-19 no Estado será divulgado na próxima segunda-feira (10).

O público infantil foi incluído no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a doença, na quarta-feira (5), pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta federal, o primeiro lote com as doses pediátricas do fármaco desenvolvido pela Pfizer chega ao Brasil no próximo dia 13, e deve ser distribuído para os estados no dia seguinte. A previsão do Governo Federal é que a imunização da faixa etária inicie ainda neste mês de janeiro.

A estimativa é que o País receba 3,7 milhões de unidades da vacina, distribuídas em três voos que devem chegar um por semana. O cronograma divulgado pelo Governo Federal é o seguinte:

13 de janeiro: primeiro voo com 1,248 milhão de doses;

20 de janeiro: segundo voo com 1,248 milhão de doses;

27 de janeiro: terceiro voo com 1,248 milhão de doses.

Ainda conforme o MS, foram encomendadas "mais de 20 milhões de vacinas pediátricas da Pfizer", número suficiente para distribuir uma dose para cada criança na faixa, que somam cerca de 20,5 milhões no País, segundo dados do IBGE.

A vacinação da faixa etária, usando o fármaco desenvolvido pela Pfizer, foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 16 de dezembro do ano passado.

Assim como funcionou em outros grupos, a pasta federal determinou que a imunização de crianças será realizada por faixa etária — das mais velhas para as mais novas —, com prioridade para aquelas que possuem comorbidade e deficiência permanente, além de quilombolas e indígenas.

Apesar de ter sido cogitada pelo Governo Federal, não será necessário prescrição médica para que o público infantil tenha acesso ao imunizante. Apenas será preciso apresentar a receita em casos em que os pais ou responsáveis não estejam presentes no momento da vacinação.

A dosagem da vacina para crianças é menor que a aplicada em adolescentes e adultos. Conforme a Anvisa, na faixa etária será aplicada duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas).

A tampa do frasco da vacina infantil virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e por pais e responsáveis. Para os maiores de 12 anos, a vacina, aplicada em doses de 0,3 mL, terá tampa na cor roxa.

Legenda: Frascos da vacina da Pfizer em versão pediátrica (cor laranja) e a partir dos 12 anos (cor roxa) Foto: Tobias Schwarz/AFP

O prazo de intervalo determinado pelo Ministério é de oito semanas entre a primeira e a segunda dose, período maior que o recomendado pelo fabricante, que estipula três semanas de intervalo.

