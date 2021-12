Passaporte da vacina será solicitado para atendimento presencial nas unidades do IDT/Sine no Ceará

A retomada do atendimento presencial nas unidades IDT/Sine sem agendamento prévio acontece a partir da próxima segunda-feira (20) em todo o Ceará, mas uma mudança: será obrigatória a apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19. Regra busca entrar em conformidade com o decreto estadual.

“Apesar da exigência do passaporte estaremos apoiando aos trabalhadores que embora vacinados, não estejam conseguindo ter acesso ao documento. Essa medida visa seguir as orientações do Estado e somar esforços na luta contra o coronavírus”, pontua Vladyson Viana, presidente do IDT.

No Ceará, há 18 unidades IDT/Sine com funcionamento das 8h às 17h. Os serviços são oferecidos em diferentes modalidades:

Atendimento presencial agendado por meio do portal do IDT (www.idt.org.br)

Atendimento remoto agendado por meio do portal do IDT (www.idt.org.br), esta modalidade o atendimento ocorre pelo telefone;

Atendimento presencial por ordem de chegada, em fila na entrada;

É possível ainda utilizar a opção remota por meio do portal empregabrasil.mte.gov.br ou do aplicativo SINE FÁCIL.

IDT/Sine

Além da opção do cadastro para a busca por vagas de emprego, o IDT/SINE também habilita trabalhadores para o recebimento do seguro-desemprego e corrige pendências na concessão do benefício, de acordo com a legislação pertinente. Os que buscam orientação profissional e microcrédito através do programa Ceará Credi também têm acesso às ações nas unidades.