Padre hostilizado por fiéis em Fortaleza volta a celebrar missas: 'vou continuar aqui'

O padre Lino Allegri, 82, voltou a celebrar missas na sede da Paróquia da Paz, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã deste domingo (25). Policiais militares estiveram no local para dar apoio a possíveis ocorrências envolvendo fiéis, funcionários do local ou o sacerdote, hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no dia 11 de julho.

Ao Diário do Nordeste, o padre afirmou que seguirá realizando os eventos religiosos na sede da instituição mesmo depois dos ataques sofridos.

"Eu vou continuar aqui na Paróquia da Paz. Não tem proibição de parte nenhuma. Como todos os meses, nos programamos com antecedência quanto ao dia, aos horários das missas. Ainda não sei como será o mês que vem", disse.

'Na maior tranquilidade'

De acordo com ele, que teve o nome incluído no Programa de Proteção a Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos, o desejo atual é "que possamos viver as diferentes maneiras da prática cristã".

Sobre a celebração da missa nesta manhã, o padre contou que já estava escalado desde o início do mês, e que a cerimônia eucarística aconteceu "na maior tranquilidade", embora houvesse "o risco de acontecer mais alguma coisa desagradável", fazendo menção ao ataque sofrido.

"Graças a Deus, deu tudo certo", relatou, acrescentando ter a vontade "de que tudo volte ao normal".

Diferentes visões

O sacerdote pontua que acha natural que até na Igreja Católica haja diferentes visões quanto a ideologias, à política, já que as pessoas têm o direito de ter opiniões distintas. "Como resolver a diferença? A meu ver, conversando, discutindo, com motivações, razões", destaca.

Legenda: Homem gritou com padres e foi expulso por fiéis na Paróquia da Paz Foto: Reprodução

"A vida requer pensamentos muito diferentes, e isso é normal. Graças a Deus, eles não são únicos, nem de direita, esquerda ou centro. Diante da diversificação, a gente não vai superar com confronto, com imposição, mas sim com o diálogo, especialmente nós, cristãos. Deve-se haver civilização, caridade cristã, e não violência física ou verbal", complementa.

Regras

Lino Allegri salientou que a Paróquia da Paz cumpre todas as regras do Governo do Ceará para evitar a proliferação da Covid-19 durante a celebração das missas.

"Há a redução no número de lugares para sentar, fazemos o distanciamento social, usamos máscaras de proteção facial e álcool em gel. Seguimos fielmente as determinações do Governo do Estado", ressaltou.