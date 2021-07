Após ataques, padre deve entrar em programa de proteção a defensores de direitos humanos

Após ataques, o padre Lino Allegri, de 82 anos, deve ingressar no Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos (PPDDH). No último dia 11, o sacerdote foi hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante missa na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

O sistema busca garantir às pessoas que defendem os direitos humanos e estão em situação de ameaça ou risco a continuidade do trabalho sob proteção do Estado.

O padre relata que as ameaças contra ele e membros da igreja são constantes e ocorrem através das caixas de diálogo dos perfis da paróquia nas redes sociais, e, também, por meio do WhatsApp.

"Espero que isso possa ajudar nessa proteção diante das ameaças que nós [da Paróquia Nossa Senhora da Paz] estamos recebendo. Elas são concretas", disse o padre, neste sábado (17), ao Diário do Nordeste.

Padre Lino informou que a iniciativa para o pedido de ingresso no PPDDH partiu de membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH), da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) e do Ministério Público do Estado (MPCE).

Segurança do padre está garantida, diz DPCE

A defensora-geral da DPCE, Elizabeth Chagas, informou acompanhar o caso. Segundo ela, o secretário da Segurança, Sandro Caron, já foi comunicado sobre a situação e disse ter tomado todas as providências para garantir a segurança do padre Lino.

"Continuamos fazendo esse diálogo para que não haja nenhuma morte e nenhuma ofensa aos direitos humanos e à liberdade religiosa", afirmou. O Diário do Nordeste procurou o MPCE e a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) para comentar sobre o acompanhamento do caso e aguarda retorno.

Entenda o caso