Novas doses entregues ao Ceará devem acelerar vacinação de idosos em Fortaleza, diz secretária

Com o desembarque do 13º lote de vacinas contra a Covid-19, Fortaleza deverá acelerar o cronograma de vacinação de idosos acima de 60 anos, segundo informou na manhã desta sexta-feira (9) Aline Gouveia, secretária municipal adjunta de Saúde.

Anteriormente, Gouveia havia informado que o estoque disponível para a primeira dose do imunizante acabaria na última terça-feira (6), mas ponderou que a pasta estava em diálogo constante com o governo do Estado para a retomada da campanha de vacinação.

“Conseguimos operacionalizar todo o estoque que tínhamos para dose 1. Agora, com o novo lote, iremos acelerar novamente a velocidade de vacinação também para dose 1. A dose 2 continuou a ser aplicada no decorrer de toda a semana”, assegurou em transmissão nesta sexta-feira.

Imunizados

Segundo balanço divulgado pela representante da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o horário da live, 348.237 pessoas receberam a primeira dose em Fortaleza e outras 122.097 a segunda.

"Compareçam no local agendado, na hora agendada, não há necessidade de chegar com muita antecedência até para que a gente não exponha o idoso a aglomeração", alertou.

Ainda conforme Aline Gouveia, seis postos de saúde ficarão abertos para o atendimento de síndromes gripais durante o fim de semana, além das Unidades de Pronto Atendimento (Upas). São eles:

Floresta, no Álvaro Weyne

Benedito Carvalho, no Luciano Cavalcante

Fernandes Távora, no Henrique Jorge

Turbay Barreira, no Vila União

Graciliano Muniz, no Conjunto Esperança

Osmar Viana no Janguru