MPCE propõe acordo para o Estado garantir restauração do Farol do Mucuripe, em Fortaleza

O Ministério Público do Estado (MPCE) se reuniu com o Estado para cobrar a restauração do Farol do Mucuripe, patrimônio histórico tombado em Fortaleza. Na ocasião, foi proposto um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir a segurança do equipamento e a execução da obra.

A audiência pública ocorreu nesta terça-feira (29). A promotora de Justiça Ann Celly Sampaio, através da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, debateu com o Estado sobre as providências a serem adotadas.

Após ouvir os representantes da Secretaria do Turismo do Estado (Setur) e da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), ficou definido que o Ministério Público celebrará o TAC com o Estado.

No início da audiência, Ann Celly Sampaio exibiu um vídeo para enfatizar a atual situação de abandono do Farol do Mucuripe.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes do projeto às pastas citadas e aguarda retorno.

Processo

Para viabilizar o TAC, o MPCE requisitou as seguintes informações sobre o Farol do Mucuripe:

Cópia completa e legível do Decreto Estadual n° 16.237/83 e da respectiva instrução processual de tombamento;

Cópia do processo licitatório de vigilância armada;

Cópia do projeto de restauração em elaboração;

Qual solução provisória foi dada para a vigilância;

Abertura do procedimento interno de licitação da obra, após aprovação do projeto de restauro.

A promotora de Justiça Ann Celly Sampaio ressalta, ainda, a importância da adoção de medidas que garantam a preservação do patrimônio histórico e cultural.

“Nós precisamos resguardar a nossa história. O Farol do Mucuripe não é somente um bem do fortalezense. É um símbolo do Estado que precisa ser protegido. Todos os monumentos históricos do Ceará precisam de atenção especial para o resgate da nossa memória história e cultural", apontou.

"E é nesse sentido que o Ministério Público tem atuado, a fim de assegurar a proteção dos bens históricos de nosso estado”, complementou.