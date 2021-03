Motoristas paralisam atividades no Terminal do Siqueira para pedir vacinação contra a Covid-19

Um grupo de motoristas de ônibus paralisou suas atividades na tarde desta terça-feira (30) no Terminal do Siqueira, em Fortaleza, para pedir a vacinação contra a Covid-19 da categoria. Os profissionais reivindicam inclusão nas prioridades da campanha de imunização.

A ação durou cerca de 40 minutos.

Os motoristas protestaram com um caixão simbolizando as vítimas do novo coronavírus e levaram fotos de profissionais que morreram pela doença. Ato foi organizado pelo Sindicato dos Rodoviários Urbanos e Metropolitanos (Sintro).

Legenda: Caixão simbolizou motoristas mortos pela Covid-19 Foto: PJ Lopes

De acordo com nota do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), a frota de coletivos voltou a circular normalmente por volta das 16h. Entidade disse não ter sido notificada da paralisação.

"O Sindiônibus não foi notificado previamente sobre a ação e repudia qualquer ato que prejudique a circulação dos ônibus e impeça o deslocamento da população. A entidade reitera que o diálogo está sempre aberto e que as pautas devem ser tratadas sob negociação, sem prejuízo ao fornecimento do serviço de transporte", pondera o sindicato.