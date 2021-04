Morre jornalista Fernando Ribeiro, aos 56 anos, por complicações da Covid-19

O jornalista Fernando Ribeiro, 56, conhecido pela atuação no jornalismo policial, faleceu na tarde deste sábado (10). O profissional da comunicação lutou por várias semanas contra os sintomas da Covid-19.

O comunicador foi editor do caderno de Polícia do Diário do Nordeste, além de comentarista de segurança pública no Bom Dia Ceará, na TV Verdes Mares.

Conforme relato de amigos, Fernando Ribeiro passou por 40 dias de internação no Hospital São José, em Fortaleza e precisou de oxigênio.

Os amigos contam que Fernando chegou a ficar estável, sem reincidência de intercorrências, sem necessidade de hemodiálise e pulmão em plena recuperação. Porém, na última semana, o comunicador sofreu um quadro de infecção generalizada, o que agravou o estado de saúde.

Trajetória

Fernando Ribeiro iniciou o curso de jornalismo na Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1983. De forma independente, o comunicador atualizou o "Blog do Fernando Ribeiro" até fevereiro deste ano. Ele também participava de programas de rádios em Fortaleza.

O comunicador era filiado ao Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindjorce) desde 1988.

