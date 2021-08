Mais de 41 mil adolescentes já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Ceará

Catorze municípios cearenses começaram a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19. Ao todo, 41.870 jovens dessa faixa etária receberam a primeira dose (D1) até esse domingo (29), segundo dados do Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Fortaleza lidera o número de pessoas desse grupo atendidas, com 33.912 doses aplicadas. A capital cearense deu início à vacinação dessa faixa na última quinta-feira (26), atendendo aqueles restritos ao leito. O público geral por agendamento começou a ser atendido no último sábado (28).

Sobral, na Região Norte do Estado, é o segundo município com mais adolescentes vacinados: 3.660 no total. Em seguida aparece Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, com 1.311 doses aplicadas.

Os dados do Vacinômetro foram atualizados até as 17 horas deste domingo e são preenchidos pelos municípios.

Veja os municípios e as doses aplicadas:

Fortaleza - 33.912

Sobral - 3.660

Maranguape - 1.311

Acaraú - 896

Milagres - 776

Cruz - 465

Pacatuba - 337

Porteiras - 243

Pires Ferreira - 156

Bela Cruz - 83

Aracoiaba- 22

Jaguaretama - 4

São Benedito - 4

Alcântaras - 1

Os adolescentes estão sendo imunizados com a vacina da Pfizer, a única autorizada para este público pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Documentos

Em Fortaleza, a Prefeitura alerta para que os jovens compareçam aos postos de vacinação com toda a documentação necessária: documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço atualizado e Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Além disso, para o agendamento da vacinação é necessário realizar cadastro no Saúde Digital.

>> Veja lista de agendados nesta terça-feira (31) em Fortaleza

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente os dados do adolescente

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e a profissão

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.