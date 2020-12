Laje de restaurante cai na Rua Padre Valdevino

Parte de uma laje que fica na fachada de um restaurante caiu na manhã desta terça-feira (22) na Rua Padre Valdevino, no bairro Aldeota, quase no cruzamento com a Avenida Barão de Studart. O estabelecimento fica ao lado de outras lojas em um pequeno centro comercial térreo.

Um bloco da estrutura caiu na calçada com destroços do teto. No momento da queda, o restaurante estava fechado. Não há informações sobre feridos. Uma comerciante que trabalha perto do local, que prefere não se identificar, disse que no momento da queda da estrutura não havia nenhuma pessoa próximo do acidente.

A comerciante denunciou a falta de manutenção na estrutura.“Faz algum tempo que a estrutura está danificada. Muitas infiltrações. Isso é resultado da falta de manutenção. Ainda bem que não passava ninguém pelo local", disse.

O Corpo de Bombeiros ainda não foi acionado para a ocorrência. Já a Defesa Civil de Fortaleza afirmou que uma equipe vai para o local verificar a estrutura do prédio.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza